Audi construira un rival électrique du Defender aux États-Unis en utilisant la plateforme Scout

Audi prévoit un VUS électrique assemblé aux États-Unis sur la plateforme Scout, ciblant le segment des Land Rover Defender et Mercedes-Benz G-Class.

Audi fabriquera un VUS électrique robuste sur la plateforme américaine de Scout, avec un début de production prévu en 2027.

Le modèle est conçu pour le marché américain, évitant ainsi les tarifs élevés et les coûts liés à une nouvelle usine.

Une baisse des ventes et un impact tarifaire de 1,5 milliard $ poussent Audi à localiser la production de VUS pour l’Amérique du Nord.

Pas particulièrement reconnue pour son héritage hors route au-delà du rallye, Audi produira un VUS électrique robuste avec prolongateur d’autonomie aux États-Unis. Le véhicule, destiné à concurrencer les Land Rover Defender et Mercedes-Benz G-Class, sera construit sur la plateforme Scout du groupe Volkswagen dans une nouvelle installation à Blythewood, en Caroline du Sud.

Prévue pour démarrer en fin d’année 2027, l’usine de Scout Motors accueillera le premier véhicule Audi assemblé aux États-Unis. Le VUS ciblera les consommateurs américains avec un accent sur la robustesse et les capacités hors route, en misant sur une architecture carrosserie sur châssis. Le projet permet à Audi d’éviter les lourds tarifs à l’importation et de contourner les coûts élevés associés à la construction d’un site de production dédié.

Des sources ont confirmé qu’Audi a renoncé à bâtir sa propre usine américaine, optant plutôt pour une collaboration avec Scout, une filiale de Volkswagen. « Il y a certainement une possibilité que d’autres produits intéressants du groupe soient assurément construits là-bas », a récemment déclaré Scott Keogh, PDG de Scout, évoquant le potentiel de l’usine pour d’autres modèles du groupe.

Le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a reconnu l’intérêt continu pour le développement d’un modèle rivalisant avec les VUS hors route haut de gamme. « Nous n’avons pas abandonné ce rêve », a-t-il affirmé lorsqu’on l’a interrogé à propos de ce segment.

Audi a déjà utilisé une stratégie de localisation similaire en Chine, développant des modèles spécifiques au marché sous une sous-marque. Le VUS destiné aux États-Unis suivra une approche comparable, adapté aux préférences nord-américaines et produit localement.

Les discussions internes concernant la création d’une usine Audi dédiée aux États-Unis incluaient des options au Texas et au Tennessee, mais des préoccupations liées aux coûts et l’opposition de représentants syndicaux en Allemagne ont empêché d’aller plus loin.

Les ventes d’Audi aux États-Unis ont reculé de 8 % au cours des neuf premiers mois de l’année, tombant sous la barre des 130 000 unités. L’entreprise s’attend à ce que les tarifs lui coûtent environ 1,5 milliard $ pour l’année complète, entraînant une révision des prévisions de bénéfices pour 2025. Pendant ce temps, au Canada, Audi a enregistré une hausse de 7 % de ses ventes pour la première moitié de 2025.

Par ailleurs, Audi prépare le lancement du Q9, un VUS pleine grandeur positionné au-dessus du Q7. Le Q9 et son successeur entreront en production en 2026 à l’usine de Volkswagen à Bratislava, en Slovaquie.

Source: Automotive News