Audi RS 6 Avant GT: hommage au passé en course automobile

Audi dévoile une déclinaison encore plus spectaculaire de sa voiture familiale à vocation sportive.

La Audi RS 6 Avant GT s’inspire du véhicule conceptuel RS 6 GTO.

Seulement 660 exemplaires seront produits.

Son capot renferme un moteur V8 turbocompressé de 4,0 L.

Dans le cadre d’une présentation virtuelle à laquelle a été convié Ecolo Auto, Audi a dévoilé RS 6 Avant GT. Il s’agit ni plus ni moins que d’une version encore plus radicale et ostentatoire de sa familiale déjà emblématique.

Une silhouette d’enfer

Comme on peut le voir sur les photos, la Audi RS 6 Avant GT est une familiale sportive on ne peut plus audacieuse. Elle découle directement du véhicule conceptuel RS 6 GTO, lequel s’inspirait librement de l’héritage de la marque en sport automobile et plus particulièrement de l’Audi 90 Quattro IMSA GTO.

Comparativement à la RS 6 Avant que l’on connaît déjà, cette nouvelle itération a droit à un capot et des ailes complètement faits de fibre de carbone. Elle se distingue aussi par ses jantes de 22 pouces qui reprennent le style du modèle de roues Avus.

À l’avant, la grille de la calandre a été redessinée. On remarque aussi la présence d’un diffuseur de grand format à l’arrière. Il est intégré au hayon. Sur ce dernier, on lit l’inscription “RS 6 GT” alors que seules les lettres GT se trouvent sur les ailes avant.

Afin de rendre hommage à l’héritage d’Audi en sport automobile, elle peut être livrée avec une peinture ainsi que des roues blanches en plus des décalques noir, gris et rouge. D’autres combinaisons sont aussi offertes.

Sous le capot

Sur le plan mécanique, la version GT de la RS 6 Avant hérite du même moteur V8 turbocompressé de 4,0 L. Il développe une puissance de 620 chevaux et un couple de 627 lb-pi. Il est marié à une transmission automatique à huit rapports et au système à quatre roues motrices Quattro.

Il est intéressant de noter que le différentiel de l’essieu arrière a été recalibré par rapport à la RS 6 Avant afin d’optimiser la conduite dynamique.

Une édition limitée

N’achètera pas une Audi RS 6 Avant GT qui veut. En effet, le constructeur allemand a annoncé que la production sera limitée à 660 exemplaires. D’ailleurs, une plaque spécifique se trouve sur la console centrale de l’habitacle. Mentionnons que la Audi RS 6 Avant GT sera assemblée à Böllinger Höfe, là où sont aussi bâties les R8, e-tron GT Quattro et RS e-tron GT.

Pour le moment, nous ignorons le nombre d’unités acheminées pour le marché canadien. Également, Audi n’a pas divulgué l’échelle de prix.