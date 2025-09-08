Après le Mercedes-Benz GLC EV, c’est au tour de la Classe C EV se pointer la calandre

Elle reposera sur l’architecture MB.EA à technologie 800 volts.

Comme le GLC EQ, la Classe C EQ devrait avoir une batterie de 94 kWh.

Mercedes-Benz affirme qu’elle pourra parcourir jusqu’à 800 km (WLTP).

Mercedes-Benz ne se contente pas de rivaliser avec le BMW iX3 de deuxième génération, en dévoilant en Allemagne le nouveau GLC doté de la technologie EQ. Le constructeur prépare aussi une version entièrement électrique de la Classe C, destinée à affronter la future version de production de la BMW Vision Neue Klasse. Un premier effeuillage vient d’être diffusé.

La poursuite du retour de la calandre

L’image assombrie, dévoilée lors du lancement du GLC, montre que la future berline adoptera elle aussi une calandre massive à la mémoire de la grandeur de Mercedes-Benz. Celle-ci pourra s’illuminer grâce à des centaines de minuscules DEL, donnant à la Classe C électrique une présence imposante sur la route. La grille comprend quatre lamelles horizontales rétroéclairées, soit une de plus que les trois intégrées au GLC EQ.

L’image confirme que la Classe C électrique recevra les plus récents phares Mercedes-Benz, accompagnés de feux de jour en forme d’étoile. Suivant l’approche de la CLA, les proportions générales devraient rester proches de celles de la Classe C à moteur thermique, avec laquelle elle sera commercialisée en parallèle.

L’autonomie à l’avant-plan

Sous la carrosserie, on retrouvera la plateforme MB.EA déjà utilisée par le GLC EQ. Cela signifie que l’on peut s’attendre à la même batterie lithium-ion de 94 kWh et à une architecture 800 volts, permettant des vitesses de recharge allant jusqu’à 330 kW. Plus impressionnant encore, la marque à l’étoile promet une autonomie de 800 km en mode WLTP pour cette Classe C électrique, qui sera probablement baptisée Classe C EQ Technology.

Les détails concernant les motorisations demeurent inconnus, mais on s’attend à plusieurs configurations à propulsion et à rouage intégral.

Probablement un calque du GLC électrique

Quant à l’habitacle, le mystère reste entier. La nouvelle berline pourrait adopter l’immense écran MBUX Hyperscreen de 39,1 pouces, déjà offert dans le GLC EQ, ou encore le système Superscreen de la nouvelle CLA. Dans ce dernier cas, on retrouverait un combiné numérique de 10,25 pouces, un écran central de 14 pouces et un second écran de 14 pouces destiné au passager