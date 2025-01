Lamborghini présente quatre modèles au Salon de l’auto de Montréal 2025, dont une primeur canadienne

Lamborghini a le vent dans les voiles, les ventes de 2024 ayant dépassé le record établi en 2023 à l’échelle mondiale. En effet, le constructeur italien de supercars a vendu 10 687 voitures, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année dernière. Dans les Amériques, les résultats sont encore légèrement meilleurs, avec 3 712 livraisons, soit une hausse de 7 %. L’entreprise attribue ce succès d’une part à sa gamme hybride, qui, selon elle, fait partie de la plus importante campagne d’investissement de son histoire.

Au Salon international de l’auto de Montréal 2025, Lamborghini présente quatre modèles, dont un qui fait sa première apparition en sol canadien.

Urus SE Hybrid

Cette première canadienne présentée par Lamborghini au Salon de l’auto de Montréal 2025 est l’Urus SE Hybrid, une version électrifiée du modèle le plus populaire de la marque. L’Urus SE Hybrid combine un moteur V8 biturbo de 4,0 L et un système rechargeable qui génère une puissance combinée de 789 chevaux et un couple de 701 lb-pi, ce qui permet une vitesse maximale de 312 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. La batterie de 25,9 kWh offre également au VUS une autonomie de 56 kilomètres en mode tout électrique. Lamborghini affirme de plus que l’Urus SE PHEV réduit de 80 % les émissions polluantes par rapport au modèle entièrement à essence.

Revuelto

Ayant été vue pour la première fois au Canada lors du salon de l’auto de Toronto l’an dernier, la Revuelto prend la relève de la célèbre Aventador. Comme son prédécesseur, ce vaisseau amiral de la marque est propulsé par un moteur V12 atmosphérique, mais cette fois, le nouveau moteur de 6,5 litres est associé à un système hybride rechargeable qui comprend une petite batterie lithium-ion de 3,8 kWh et trois moteurs électriques. Cette combinaison permet d’obtenir une puissance combinée de 1 001 chevaux et un couple de plus de 535 lb-pi, ainsi qu’une autonomie électrique d’environ 8 kilomètres.

Associé à une boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports, ce groupe motopropulseur permet à la Revuelto d’atteindre une vitesse maximale de plus de 350 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. Cette configuration mécanique permet également à la Revuelto d’être équipée d’une traction intégrale, même lorsqu’elle roule en mode entièrement électrique. Bien que sa forme générale soit similaire à celle de l’Aventador, la monocoque en fibre de carbone de la Revuelto offre plus d’espace aux passagers, ce qui rend la supercar plus confortable que celle qu’elle remplace.

Hurácan Sterrato

2025 pourrait être la dernière fois que la Lamborghini Huracán est présentée au Salon de l’auto de Montréal, puisque cette supercar « d’entrée de gamme » sera bientôt remplacée par la nouvelle Temerario. Néanmoins, deux versions de la Huracán sont présentes dans le kiosque Lamborghini, à commencer par la Sterrato.

La Huracán Sterrato est la supercar pour ceux qui ne veulent pas se limiter au bitume. Inspiré des voitures de rallye, ce modèle est doté d’une suspension surélevée de 44 mm, d’une prise d’air sur le toit, de plaques de protection du soubassement, de passages de roues noirs et de projecteurs auxiliaires à DEL. Derrière les deux sièges, un moteur V10 de 5,2 litres propulse la Huracán Sterrato à 100 km/h en 3,4 secondes et à 260 km/h en vitesse de pointe, grâce à une puissance de 602 chevaux et un couple de 413 lb-pi. La transmission intégrale et le différentiel arrière à glissement limité permettent de transférer cette puissance au sol.

Huracán Tecnica

Outre la Sterrato, la Huracán est représentée à Montréal par la Tecnica, une supercar qui concilie les performances axées sur la piste et la facilité d’utilisation au quotidien. Ce modèle est équipé d’une version plus puissante du moteur V10, qui développe 631 chevaux, et d’un design plus aérodynamique. Il en résulte un temps d’accélération de 3,2 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 325 km/h. Contrairement à la Sterrato, la Lamborghini Huracán Tecnica est propulsée exclusivement par les roues arrière.