Acura saute à pieds joints dans l’aventure électrique avec le ZDX 2024

Le nouveau VÉ d’Acura sera capable de parcourir 500 km sur une seule charge.

La variante Type S développera 500 chevaux.

Le prix sera toutefois salé.

Le constructeur Acura accuse un certain retard en matière d’électrification, mais la division luxueuse peut désormais se mettre à faire les beaux yeux aux clients intéressés par la manne électrique. Acura vient tout juste de dévoiler son premier véhicule électrique, le ZDX 2024.

Le multisegment semble reprendre les bases du Chevrolet Blazer EV, le nouveau modèle d’Acura qui propose des proportions similaires au multisegment électrique américain. Ce qui est clair, c’est que le constructeur nippon fait appel à la plateforme Ultium de GM pour ce nouveau produit, le groupe Honda qui entreprend son aventure électrique avec technologie « clé en main ».

Acura a également dévoilé quelques détails sur la version régulière (ou A-SPEC) et sur celle qui portera l’écusson Type S, elle qui aura droit à un groupe motopropulseur de 500 chevaux. Sans surprise, les deux variantes du ZDX électrique sont équipées d’une paire de moteurs électriques, quoique le constructeur est demeuré muet sur la puissance du ZDX A-SPEC.

L’incursion d’Acura dans le segment des multisegments électriques sera coûteuse, l’aile canadienne qui a indiqué que le ZDX A-SPEC serait vendu plus de 80 000 $ (en dollars canadiens) et que la livrée Type S commanderait une somme supérieure à 90 000 $ (toujours en dollars canadiens). Avis aux intéressés, la prévente du premier VÉ Acura débutera plus tard cette année. Quant aux livraisons des premiers exemplaires, elles auront lieu au printemps 2024.

Inspiré du concept

La présentation du modèle de production du ZDX n’est pas sans rappeler celle du concept Precision EV dévoilée l’an dernier. En fait, les changements sont minimes, le nouveau ZDX 2024 qui reprend presque intégralement le lignes du prototype de 2022. À l’avant, le bouclier est agrémenté de cette calandre « fermée » et de phares semblables à ceux des plus récentes créations de la marque. Le profil du multisegment est également très proche du concept, tandis que les immenses jantes de 20 pouces (A-SPEC) et 22 pouces (Type S) vendent la mèche sur les origines américaines du véhicule. En effet, les jantes sont tenues en place par six écrous, soit la même que pour plusieurs véhicules utilitaires GM.

La portion arrière du ZDX rappelle également les autres utilitaires de la marque, notamment avec ces feux de position étirés.

Un habitacle à l’américaine

Un bref coup d’œil à la planche de bord confirme le lien de parenté avec les produits General Motors, notamment les polices utilisées dans les deux écrans (celui d’information derrière le volant et celui en plein centre de la planche de bord. D’ailleurs, le autres commandes (interrupteurs de fenêtres, contrôle de la température et même le volant sont tous d’origine GM.

En revanche, le choix de la chaîne audio est exclusif au nouveau modèle, ainsi qu’à plusieurs véhicules de la gamme Acura dans l’avenir. Le constructeur a récemment conclu un accord avec la maison Bang & Olufsen qui sera responsable des chaînes audio à bord des véhicules Acura. Rappelons aussi que le système d’infodivertissement, qui a été développé par GM, est livré avec la technologie Google embarquée.

Un ZDX Type S prometteur?

La version pimentée ne se contente pas d’un groupe motopropulseur plus puissant. Pour résister à une conduite plus engagée, le véhicule reçoit des jantes de 22 pouces, des freins Brembo, une suspension à hauteur réglable et une répartition du poids presque parfaite entre les essieux avant et arrière.

Mentionnons également que le ZDX est équipé d’une batterie au lithium-ion d’une capacité de 102 kWh, en plus d’être capable d’être rechargé à une cadence de 190 kW. Selon les dires d’Acura, il est possible d’ajouter 120 km d’autonomie en 10 minutes environ. Finalement, le ZDX A-SPEC serait capable de rouler sur une distance de 500 km avant de devoir s’arrêter pour faire le plein d’énergie.