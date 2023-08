Acura dévoilera le ZDX tout électrique le 17 août

Il s’agira du premier modèle électrique offert par la marque.

Comme le Honda Prologue, le ZDX sera probablement construit par General Motors.

Cela signifie qu’il pourrait partager sa mécanique avec le Cadillac Lyriq.

Acura s’apprête à dévoiler le ZDX, son premier modèle entièrement électrique, qui fera ses débuts le 17 août à la Monterey Car Week en Californie.

Le ZDX est le pendant plus luxueux du Honda Prologue, ce qui signifie qu’il est également basé sur la plateforme Ultium de General Motors.

En effet, Honda et Acura ont choisi de s’associer à GM afin d’avoir des modèles électriques à vendre jusqu’à ce que leurs propres véhicules électriques arrivent sur le marché, quelque part en 2026 ou 2027.

Cela signifie que les deux modèles, en particulier le ZDX, pourraient partager leurs options de motorisation avec le VUS Cadillac Lyriq.

Étant donné que l’Acura ZDX sera proposé en deux versions, le modèle de base devrait être équipé d’un seul moteur monté à l’arrière et développant 340 chevaux, tandis que la version Type S, plus sportive, utilisera deux moteurs pour générer 500 chevaux aux quatre roues.

En ce qui concerne la Type S, cette version du ZDX devrait être le VUS Acura le plus rapide et le plus puissant de tous les temps.

En termes de design, le constructeur n’a publié qu’une image assombrie, nous ne connaissons donc pas tous les détails, mais elle donne au moins une idée de ce que l’on peut attendre de l’aspect de la face avant.

D’après ce que nous pouvons voir, le ZDX sera doté de la calandre triangulaire typique de la marque, mais dans ce cas, elle pourrait être remplacée par un panneau en plastique plein entouré d’une moulure, puisque les besoins réduits de refroidissement du VÉ pourraient être pris en charge par les deux prises d’air inférieures à chaque extrémité du pare-chocs.

Bien qu’aucune photo de l’intérieur n’ait fait surface, Acura a confirmé que ce prochain modèle sera équipé de la dernière génération du système d’info divertissement Google built-in, une première pour la marque.

Une autre première sera l’utilisation d’un système audio haut de gamme Bang & Olufsen, qui pourrait faire son apparition sur d’autres modèles de la gamme dans les années à venir.

Bien que le constructeur n’ait rien dit à ce sujet, on pense que le ZDX sera fabriqué par General Motors dans son usine d’assemblage de Spring Hills, dans le Tennessee, qui fabrique actuellement la Cadillac EV.