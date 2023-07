Acura utilisera désormais Bang & Olufsen comme système audio, plutôt qu’ELS

Acura s’associe à Bang & Olufsen pour offrir un système audio de qualité supérieure dans toute sa gamme, à commencer par l’Acura ZDX 2024.

· Acura et Bang & Olufsen collaborent pour offrir une expérience audio haut de gamme à tous les futurs modèles Acura.

· L’Acura ZDX 2024 sera le premier modèle à être équipé du système audio immersif de Bang & Olufsen.

· Le partenariat entre Acura et Bang & Olufsen marque aussi la fin de l’actuel partenariat avec ELS.

Acura s’est associée à la marque danoise de systèmes audio de luxe Bang & Olufsen pour rehausser l’expérience audio à bord des véhicules dans toute la gamme Acura, en commençant par l’Acura ZDX 2024. La ZDX entièrement électrique, y compris la ZDX Type S, seront les premiers modèles Acura à être équipés du puissant et sophistiqué système audio Bang & Olufsen.

Reconnu pour ses systèmes audio innovants, Bang & Olufsen est réputé pour offrir des expériences sonores immersives tant dans les applications domestiques qu’automobiles. En collaborant avec Bang & Olufsen, Acura vise à répondre aux attentes des consommateurs en matière de système audio de classe mondiale dans les véhicules de performance et de luxe. Rappelons qu’un partenariat similaire existait déjà entre Acura et ELS.

À l’instar de l’engagement d’Acura en faveur d’une performance de précision, Bang & Olufsen jouit d’une réputation de longue date pour ce qui est de repousser les limites de la technologie, du design et de l’artisanat dans le domaine de l’audio. Grâce à son expertise unique en matière d’acoustique, de design et de savoir-faire, Bang & Olufsen Automotive, une division de HARMAN International, offrira une qualité sonore exceptionnelle spécialement conçue pour Acura.

James Marchand, vice-président adjoint d’Acura Canada, s’est dit enthousiasmé par cette collaboration, affirmant qu’elle amplifie l’expérience du consommateur, en commençant par le premier véhicule entièrement électrifié d’Acura, le ZDX.

Tom Rivers, vice-président du marketing mondial chez HARMAN, a souligné l’alignement des valeurs et de l’ADN entre Acura et Bang & Olufsen, en mettant en évidence l’incroyable système de son conçu pour la nouvelle Acura ZDX. Selon Acura, les fans des deux marques peuvent s’attendre à des performances et à une qualité supérieures, établissant ainsi un nouveau précédent en matière d’audio embarqué.

En s’engageant dans ce partenariat à long terme, Acura et Bang & Olufsen se disent prêts à redéfinir le paysage audio de l’industrie automobile, en veillant à ce que les futurs modèles Acura offrent une expérience audio inégalée qui ravit et captive aussi bien les conducteurs que les passagers.