Acura redonne vie au nom RSX avec un tout nouveau VUS électrique

Acura confirme le retour de la RSX sous la forme d’un VUS entièrement électrique, marquant ainsi une nouvelle ère.

La RSX EV d’Acura est basée sur le concept Acura Performance EV et présente le système d’exploitation ASIMO de Honda. Le Honda EV Hub produira la RSX en intégrant les processus de fabrication des véhicules hybrides, des véhicules à essence et des véhicules électriques. Le VUS compact ADX 2025 d’Acura ajoute une option turbocompressée à la gamme haut de gamme de la marque.



Acura a annoncé que son véhicule électrique de prochaine génération redonnera vie à l’emblématique « RSX ». Basée sur le concept Acura Performance EV, la RSX entièrement électrique sera le premier modèle conçu sur la nouvelle plateforme EV de Honda et sera équipée du système d’exploitation propriétaire ASIMO OS, présenté au CES 2025.

Les prototypes de la RSX ont commencé à être testés en conditions réelles cette semaine, arborant un design de camouflage unique créé par l’équipe mondiale de design d’Acura. Le modèle deviendra le deuxième VUS entièrement électrique d’Acura après le ZDX et vise à séduire de nouveaux enthousiastes tout en complétant sa gamme de moteurs à combustion interne (ICE), qui comprend l’ADX, le RDX, le MDX, l’Integra et le TLX.



« Le retour de l’emblématique Acura RSX est un hommage à son passé, rappelant le design élégant du coupé original, mais maintenant avec un moteur électrique qui maintient intact notre engagement envers la performance fabriquée avec précision », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d’Acura Canada.

La RSX sera le premier véhicule électrique produit au nouveau centre EV de Honda en Amérique du Nord, dont la production devrait commencer plus tard cette année. Le Honda EV Hub intègre la production de véhicules à essence, hybrides et à batterie électrique sur les mêmes lignes de fabrication. Cela est rendu possible par un rééquipement important des usines automobiles de Marysville, East Liberty et Anna Engine Plant.

« L’établissement du Honda EV Hub représente non seulement le début de la production de véhicules électriques, mais aussi la réorganisation complète de notre approche de la fabrication », a déclaré Mike Fischer, ingénieur en chef exécutif et chef du projet BEV nord-américain de Honda.



Les efforts déployés à l’usine de moteurs Anna comprennent l’installation de machines de moulage sous pression de 6 000 tonnes pour le mégacoulage, ce qui permettra la production de composants plus importants tels que les boîtiers de l’unité de puissance intelligente (IPU). Ces boîtiers IPU, qui abritent les batteries des véhicules électriques, représentent une première mondiale pour Honda en termes d’échelle et de capacité.

Acura présentera l’ADX 2025 au printemps, en plus de la RSX. Le VUS compact haut de gamme est un nouveau modèle d’entrée à turbocompresseur conçu pour élargir l’attrait de la marque parmi les acheteurs plus jeunes et orientés vers la performance.