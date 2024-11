Acura présente le VUS compact ADX 2025

L’ADX 2025 d’Acura est un nouveau VUS compact qui arrivera au Canada au début de 2025 et dont le prix se situe dans les 40 000 $.

La technologie de série comprend Apple CarPlay sans fil, un toit ouvrant panoramique et l’écran Acura Precision Cockpit.

Trois versions sont disponibles : Base, A-SPEC et Platinum Elite A-SPEC avec système audio de luxe Bang & Olufsen.

Acura a dévoilé l’ADX, un tout nouveau VUS compact haut de gamme conçu pour attirer des acheteurs plus jeunes vers la marque et qui pourrait rapidement devenir un meilleur vendeur pour le constructeur automobile. L’ADX, un ajout clé à la gamme croissante de VUS d’Acura, commencera à arriver chez les concessionnaires canadiens au début de 2025, avec un prix débutant au milieu de la fourchette de 40 000 $.

Propulsé par un moteur VTEC turbocompressé de 1,5 litre et disponible avec une transmission intégrale, l’ADX développe 192 chevaux et 192 lb-pi de couple. Associé à une transmission à variation continue (CVT) sport, le groupe motopropulseur offre une accélération en douceur et une expérience de conduite engageante, améliorée par des palettes de changement de vitesse et un système dynamique intégré multi-mode.

L’ADX est conçu pour une tenue de route assurée. Il associe une suspension sport à un système de transmission intégrale avancé capable de diriger jusqu’à 50 % du couple moteur vers les roues arrière. Le système dynamique intégré d’Acura offre quatre modes de conduite standard : Neige, Confort, Normal et Sport. La version haut de gamme Platinum Elite A-SPEC ajoute un cinquième mode individuel personnalisable.

L’ADX est équipé de série d’un toit ouvrant panoramique, d’un volant chauffant et de la compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto. L’habitacle comprend un instrument numérique Acura Precision Cockpit de 10,2 pouces, une interface tactile de 9 pouces et un chargeur de téléphones intelligents sans fil compatible Qi. En outre, l’ADX offre une grande capacité de chargement, allant de 690 litres derrière les sièges arrière à 1 560 litres avec les sièges arrière rabattus à plat.

Acura proposera l’ADX en trois versions : Base, A-SPEC et Platinum Elite A-SPEC. La version A-SPEC met l’accent sur une esthétique sportive, en ajoutant des sièges Ultrasuede ventilés, un volant à fond plat, des phares antibrouillard à DEL et des jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces plus grandes. La Platinum Elite A-SPEC, quant à elle, apporte une touche haut de gamme avec des fonctionnalités telles que Google intégré, un système de caméra de surveillance et un système audio Bang & Olufsen à 15 haut-parleurs.

La finition haut de gamme Platinum Elite A-SPEC introduit également un mode de conduite individuelle personnalisable ainsi que des technologies avancées d’aide à la conduite telles que le contrôle de freinage à basse vitesse et les capteurs de stationnement avant et arrière.

L’Acura ADX 2025 présente un style moderne mis en valeur par sa calandre Pentagone Diamant sans cadre et ses feux de jour à DEL en forme de chicane. Le hayon arrière sculpté et les deux embouts d’échappement renforcent l’allure sportive du VUS. La couleur exclusive Adriatic Sea Blue Metallic fait son apparition parmi les six options extérieures disponibles.

À l’intérieur, la disposition du cockpit double de l’ADX, les montants de toit minces et le capot bas du tableau de bord créent une sensation d’ouverture et d’aération avec une excellente visibilité. Les matériaux haut de gamme, tels que la sellerie rouge et noire avec surpiqûres contrastées disponible en option, rehaussent l’expérience de conduite. Les passagers arrière bénéficient de 958 mm d’espace pour les jambes, ainsi que de ports de charge USB-C supplémentaires dans les versions A-SPEC.

Les caractéristiques de sécurité abondent avec la suite AcuraWatch de systèmes avancés d’assistance au conducteur inclus de série. Des fonctionnalités telles que l’assistance en cas d’embouteillage, la surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif avec suivi à basse vitesse améliorent la commodité et la protection. L’ADX intègre également des coussins gonflables de nouvelle génération conçus pour minimiser la rotation de la tête en cas de collision, contribuant ainsi à son objectif d’obtenir les meilleures notes de sécurité de l’IIHS et de la NHTSA.

De plus amples informations seront communiquées dans les semaines à venir.