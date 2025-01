Honda présente des prototypes Saloon 0 et du VUS 0 équipés du système d’exploitation IA ASIMO

Honda présente les prototypes de la série 0 EV et l’ASIMO OS, qui promet des solutions d’automatisation et d’énergie basées sur l’IA.

Honda dévoile les prototypes 0 Saloon et VUS EV, dont la production débutera dans l’Ohio en 2026. L’ASIMO OS permet une mobilité pilotée par l’IA, des mises à jour par la voie des airs et des fonctions de conduite personnalisées. Les systèmes avancés de conduite automatisée et d’énergie sont axés sur la sécurité, l’efficacité et la durabilité.



Honda a présenté ses prototypes 0 Saloon et 0 VUS au CES 2025, marquant officiellement les débuts de ses véhicules électriques de la série 0. La production devrait débuter en 2026 au Honda EV Hub dans l’Ohio, l’Amérique du Nord recevant les premiers modèles avant le déploiement mondial.

La série 0 s’inspire de l’approche de conception « Thin, Light, and Wise » de Honda, avec des intérieurs rationalisés, des configurations flexibles et des systèmes de direction par câble. Le prototype VUS arrivera début 2026, suivi de la berline plus tard dans l’année. Les deux modèles intègrent le nouveau système d’exploitation ASIMO de Honda, qui permet des expériences de conduite personnalisées grâce à l’intelligence artificielle et mises à jour par la voie des airs.

Inspiré du robot humanoïde de Honda, l’ASIMO OS centralise le contrôle de la conduite automatisée et des systèmes d’infodivertissement. Le logiciel applique des mises à jour pilotées par l’intelligence artificielle pour améliorer les performances et la sécurité tout en adaptant les fonctionnalités aux préférences de l’utilisateur.

Conçu pour prendre en charge les véhicules définis par logiciel (SDV), le système utilise la connectivité en nuage et les mises à jour par la voie des airs pour améliorer en permanence la navigation, le divertissement et la gestion du véhicule.

Prototypes Honda 0

Le prototype VUS Honda 0, un véhicule électrique de taille moyenne, met en avant des intérieurs adaptables et des technologies d’aide à la conduite améliorées. Il utilise le système d’exploitation ASIMO pour gérer les systèmes embarqués et intègre des commandes de direction électriques pour améliorer la maniabilité.

La Saloon 0 est le modèle phare, avec un profil bas et cunéiforme et un intérieur étonnamment spacieux. Elle intègrera également des capacités de conduite automatisée de niveau 3, permettant une conduite mains libres dans certaines conditions.

Honda prévoit d’étendre ses technologies de conduite automatisée de niveau 3 aux modèles de la série 0. Le système d’intelligence artificielle, basé sur la technologie d’apprentissage automatique Helm.ai, s’adapte aux nouvelles conditions de conduite et étend les capacités autonomes par le biais de mises à jour.

Honda envisage de réduire les collisions et de permettre aux conducteurs d’effectuer plusieurs tâches à la fois pendant les trajets. Les développements futurs incluent la modélisation du comportement par l’IA pour gérer des scénarios routiers complexes, tels que des obstacles inattendus ou le fait de céder le passage à des piétons.

Honda a annoncé des services énergétiques qui combinent la recharge des VE, l’intégration des énergies renouvelables et des programmes de réduction des coûts. Le système de gestion de l’énergie domestique permet aux véhicules d’interagir avec les systèmes d’alimentation de la maison, d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de renvoyer éventuellement l’électricité excédentaire au réseau.

Par l’intermédiaire de sa coentreprise IONNA, Honda prévoit de déployer 30 000 stations de recharge à grande vitesse en Amérique du Nord d’ici à 2030. En adoptant la norme de recharge nord-américaine (NACS), les modèles Honda 0 auront accès à plus de 100 000 chargeurs d’ici la fin de la décennie.

La production de la série Honda 0, y compris le VUS et la Saloon, commencera à l’Ohio EV Hub en 2026, avec des plans d’expansion sur les marchés internationaux peu de temps après.