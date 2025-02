Volvo dévoile l’EX30 Cross Country

L’EX30 Cross Country sera offert au Canada plus tard en 2025.

Le modèle est livré avec un rouage intégral.

Son arrivée était prévue, à la suite des photos-espionnes prises au cours des derniers mois, mais depuis aujourd’hui, le constructeur Volvo compte désormais sur une nouvelle variante de son multisegment urbain, l’EX30 Cross Country.

La division suédoise a le beau jeu avec la mode aventurière qui inspire plusieurs versions plus « robustes » de proposer une édition « un peu plus » capable de se débrouiller lorsque les conditions routières s’aggravent.

On remarque d’emblée que le bouclier s’habille d’un panneau assombri, ce dernier qui est même décoré d’un relief topographique de la chaîne montagneuse Kebnekaise dans le nord de la Suède. Il s’agit, aux dires de Volvo, d’un lieu inspirant pour les designers de la marque. Le Volvo EX30 Cross Country reçoit aussi des plaques de protection aux deux extrémités, ainsi que des contours d’ailes élargies. Enfin, l’inscription « Cross Country » est tatouée à l’arrière et sur les piliers C sur les flancs du sympathique véhicule à peine plus logeable qu’une voiture compacte.

Sans surprise, l’EX30 Cross Country sort de l’usine avec une paire de moteurs, lui conférant un rouage intégral. Qui plus est, l’utilitaire urbain profite aussi d’un rehaussement de sa suspension.

À l’intérieur, cette version un brin plus robuste conserve les attributs de l’EX30 régulier avec des portières équipées de larges ouvertures pour le rangement, puisque les haut-parleurs ont été relocalisés à la planche de bord. La console centrale est également maximisée avec ce rangement escamotable pour deux tasses à café, un autre rangement dissimulé entre les passagers avant, sans oublier le coffre à gants installé sous l’écran central de la planche de bord. Quant à cet autre rangement destiné aux passagers de la deuxième rangée, il glisse vers l’arrière à partir de la console centrale et peut même être lavé au besoin.

La technologie Google intégrée est également d’office, comme dans tous les autres véhicules de la marque, avec toutes les applications qui ont fait sa renommée. Il est également possible pour l’utilisateur de préchauffer l’habitacle grâce à l’application.

Et, comme si ce n’était pas assez, Volvo lance également l’Expérience Cross Country, un programme de privilèges réservé aux propriétaires du modèle. Pensez notamment à des rabais offerts sur une série d’accessoires telle que montrée sur les photos officielles du modèle (garde-boue, panier de toit, barres transversales, etc.).

Volvo Canada a confirmé la venue de cette variante plus habillée du multisegment électrique plus tard cette année, mais on ne connaît pas encore la date de commercialisation. On ne sait pas non plus si, à cause de la garde au sol supérieure, l’EX30 Cross Country sera doté d’une autonomie réduite.