Volvo Canada abandonne l’appellation « Recharge » pour sa gamme d’hybrides branchables

La nouvelle stratégie de dénomination vise à rationaliser les offres de produits et à améliorer la compréhension des clients sur le marché des véhicules électriques

Volvo Canada simplifie les noms des hybrides branchables en supprimant le terme « Recharge » lors du lancement du nouveau modèle EX90.

Les XC60, S90 et autres sont maintenant identifiés comme des véhicules hybrides rechargeables pour plus de clarté.

Les mises à jour reflètent la tendance générale de l’industrie à différencier les véhicules électriques des véhicules hybrides.

Volvo Canada a apporté des changements notables à la convention d’appellation de sa gamme de véhicules hybrides branchables. Le constructeur a retiré la désignation « Recharge » de plusieurs modèles, marquant ainsi un changement dans sa stratégie de marque pour les véhicules électrifiés.

Le site web de l’entreprise reflète désormais ces changements pour l’ensemble de sa gamme de véhicules hybrides branchables. Les noms des modèles XC90, XC60, S90, S60 et V60 ont été simplifiés. Par exemple, ce qui était auparavant connu sous le nom de XC60 Recharge est désormais appelé XC60 hybride branchable.

Cet effort de rebranding coïncide avec l’introduction du tout nouveau modèle EX90, qui semble être un catalyseur pour la mise à jour du système de dénomination de l’entreprise. L’arrivée du EX90 s’inscrit dans le cadre des plans précédemment annoncés par Volvo pour rationaliser la nomenclature de ses véhicules électriques.

D’autres changements ont été confirmés pour l’année modèle 2025. Les XC40 Recharge et C40 Recharge seront rebaptisés respectivement EX40 et EC40. Ces modifications étaient attendues depuis le mois de février, lorsque Volvo a fait allusion pour la première fois à des ajustements de sa stratégie de dénomination. Il convient de noter que le XC40 à moteur à combustion interne conventionnel (ICE) conservera sa désignation actuelle.

Le retrait du label « Recharge » de la gamme hybride branchable de Volvo s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large visant à simplifier l’offre de produits de la société. Ce changement pourrait viser à établir une distinction plus claire entre les modèles entièrement électriques et les hybrides rechargeables dans la gamme Volvo.

La décision de Volvo d’actualiser sa convention de dénomination intervient alors que l’industrie automobile continue d’élargir son offre de véhicules électriques et hybrides. À mesure que les constructeurs lancent des modèles plus électrifiés, nombre d’entre eux réévaluent leurs stratégies de marque afin de mieux différencier les diverses options de groupe motopropulseur.

Le site web de Volvo Canada affiche actuellement les noms de modèles mis à jour, ce qui permet aux clients d’explorer la gamme révisée de véhicules électriques et hybrides. Le constructeur automobile n’a pas annoncé de changements dans les spécifications ou les fonctionnalités des véhicules parallèlement à la mise à jour des noms.