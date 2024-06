5 voitures à essence à très faible consommation de carburant

Vous envisagez acheter un véhicule neuf? Vous n’avez pas les moyens ou l’intérêt pour un véhicule électrique ou hybride? La consommation de carburant est un critère important pour vous? Voici 5 voitures à essence caractérisées par une très faible consommation de carburant.

Il est intéressant de constater que ce palmarès ne comprend que des voitures compactes et sous-compactes. Aucun VUS ni camionnette ne s’y retrouve. Également, toutes les motorisations sont atmosphériques et les cylindrées sont inférieures ou égales à 2,0 L. Mentionnons aussi que l’écart entre la première et la dernière position n’est que de 0,5 L/100 kilomètres.

4. ex aequo Toyota Corolla 2024: 6,7 L/100 kilomètres

Ex aequo en dernière position, on retrouve la Toyota Corolla 2024, berline compacte qui n’a plus besoin de présentation. Sous son capot loge un moteur à quatre cylindres de 2,0 L. En conduite combinée, cette voiture ne consomme que 6,7 L/100 kilomètres.

4. ex aequo Nissan Versa 2024: 6,7 L/100 kilomètres

Sur le marché automobile actuel, la Nissan Versa est la seule berline sous-compacte et elle pourrait carrément devenir la seule sous-compacte tout court. En conduite combinée, sa cote est de 6,7 L/100 kilomètres, qui est équivalent à celle de la Toyota Corolla. Elle est animée par un moteur à quatre cylindres de 1,6 L qui est jumelé à une transmission automatique à variation continue.

3. Nissan Sentra 2024: 6,6 L/100 kilomètres

Avec une cote officielle de 6,6 L/100 kilomètres en conduite combinée, la Nissan Sentra 2024 se loge au troisième rang de ce palmarès. La Sentra est mue par un bloc à quatre cylindres de 2,0 L. Cette cote de consommation est attribuée au modèle doté de la transmission automatique à variation continue. Une boîte manuelle est aussi disponible.

2. Hyundai Elantra 2024: 6,5 L/100 kilomètres

En deuxième position de ce palmarès, on retrouve la Hyundai Elantra 2024. Sa consommation officielle en conduite combinée est de 6,5 L/100 kilomètres. On se rappellera que la septième génération de la berline coréenne a été introduite en 2021. Elle est animée par un moteur à quatre cylindres de 2,0 L.

1. Mitsubishi Mirage 2024: 6,2 L/100 kilomètres

Avec une cote de 6,2 L/100 kilomètres en conduite combinée, la Mitsubishi Mirage 2024 est la voiture à essence dont la consommation de carburant est la plus faible. Soulignons que les rumeurs laissant sous-entendre sa disparition du marché au terme de l’année-modèle 2024 s’intensifient. Rappelons que la Mirage est l’ultime voiture sous-compacte à hayon. Son capot renferme un moteur atmosphérique à seulement trois cylindres de 1,2 L.

Le palmarès a été réalisé à partir des données de 2024 de Ressources naturelles Canada en fonction de la cote de consommation en conduite combinée.