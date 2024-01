Toyota Corolla hybride SE AWD 2024: comment se débrouille-t-elle en hiver?

La Toyota Corolla a longtemps été identifiée comme étant le symbole de l’ennui. Or, grâce au système hybride et au rouage AWD, arrive-t-elle à se démarquer?

La Toyota Corolla hybride AWD 2024 est offerte à partir de 31 071,50 $.

Elle développe une puissance de 138 chevaux.

Sa consommation est de 4,9 L/100 kilomètres d’après Ressources naturelles Canada.

Lors de l’une des premières tombées de neige sur la grande région de Montréal en décembre 2023, Ecolo Auto a mis à l’essai la Toyota Corolla hybride SE AWD 2024. Voici le compte rendu complet de nos impressions.

Une berline compacte à quatre roues motrices?

Il n’y a pas si longtemps, dans le segment des voitures compactes, le rouage à quatre roues motrices était réservé à la Subaru Impreza. Loin d’être parfaite, elle se démarquait de ses rivales par cette caractéristique qui la rendait fort désirable notamment dans les régions où la neige tapissait le sol durant de longs mois chaque année. Puis, petit à petit, les voitures compactes ont perdu des plumes. Les acheteurs se sont intéressés à d’autres types de véhicules, comme les VUS sous-compactes et compactes. Le succès, par exemple, des Hyundai Kona et des Subaru Crosstrek, ne relève pas du hasard. Afin de freiner l’effritement de la popularité du segment des voitures compactes, certains manufacturiers ont doublé les efforts dans le but de rendre leurs autos plus attrayantes en proposant, entre autres, des caractéristiques recherchées par les acheteurs de VUS compacts et sous-compacts: le rouage AWD. Avec l’actuelle génération de la Mazda 3, le constructeur japonais a emboîté le pas dans cette direction. Même chose pour Toyota avec la Corolla. Dans le cas de cette dernière, on jouit du système hybride en plus. N’est-ce pas le meilleur des deux mondes? Pas loin.

Un groupe motopropulseur assez simple

Le capot de la Toyota Corolla hybride renferme un moteur atmosphérique à quatre cylindres en ligne de 1,8 L. Des moteurs électriques alimentent les roues arrière lorsque le besoin se fait ressentir. La voiture est dotée d’une petite batterie au lithium-ion de 1,3 kWh. La puissance et le couple totalisent 134 chevaux et 156 lb-pi. Évidemment, c’est assez peu, on en conviendra. Or, ces données de performance sont assurément plus que suffisantes pour la clientèle visée. Qui plus est, la Toyota Corolla hybride SE AWD 2024 mise à l’essai ne nous a pas paru excessivement lente. Certes, les reprises sont parfois laborieuses, mais les départs depuis un arrêt obligatoire ou un feu rouge sont très intéressants. Le système hybride procure un petit élan qui nous a semblé bien pertinent.

Par ailleurs, sur une surface enneigée et glacée, le système AWD s’est avéré généralement efficace. Évidemment, on est très loin du mode 4-Low d’un Jeep Wrangler. Or, dans le cas de la Corolla, on évite le patinage inutile et parfois insécurisant pour certains conducteurs.

Il est à noter que Toyota propose également d’autres versions de la populaire Corolla. En effet, vous pouvez obtenir cette berline japonaise avec la technologie hybride sans les quatre roues motrices ou encore opter pour une déclinaison animée par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L. Bref, vous avez du choix. Et ça, c’est sans parler de la Corolla à hayon, de la GR Corolla, etc.

Une consommation qui nous laisse perplexes.

D’après les données fournies par Ressources naturelles Canada, la Toyota Corolla hybride, à roues motrices avant, ne consomme en moyenne que 4,7 L/100 kilomètres. Force est d’admettre que c’est carrément exceptionnel. Toujours d’après l’organisme gouvernemental, la cote grimpe de 0,2 L/100 kilomètres en conduite combinée si vous optez pour le système AWD. Rien d’anormal ni d’alarmant.

Or, de notre côté, la Toyota Corolla hybride SE AWD 2024 nous a déçu par sa consommation d’essence. En effet, au terme de l’essai de la voiture, l’ordinateur de bord affichait une cote de 6,1 L/100 kilomètres. Tout est relatif, entendons-nous. En revanche, c’est anormalement élevé pour une Corolla hybride selon nous.

Un équipement qui convient tout à fait

Au sein du catalogue, la Corolla hybride SE AWD (33 231,50 $) se positionne entre les Corolla hybride LE AWD (31 071,50 $) et Corolla hybride XSE AWD (37 631,50 $). Bien qu’elle soit intéressante par son petit prix, la version de base est dépouillée d’équipement que les consommateurs aiment retrouver dans leur voiture. À l’opposée, la déclinaison XSE est très équipée, mais elle nous apparaît trop coûteuse, ce qui la rend peu intéressante à nos yeux. Nous estimons que la Corolla hybride SE AWD représente le juste milieu. Celle-ci intègre l’équipement suivant: système multimédia Toyota avec écran tactile de 8 pouces, l’ensemble de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, une instrumentation numérique de 7 pouces, des sièges avant chauffants, un système automatique de contrôle de la température, le système Smart Key de Toyota avec démarrage à bouton-poussoir, des roues de 18 pouces en alliage au fini gris foncé, une suspension arrière indépendante, un système de dégivrage des essuie-glaces, un chargeur sans fil pour téléphones compatibles, un toit ouvrant, le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et l’aide à la sortie sécuritaire. En somme, elle est munie d’à peu près toutes les caractéristiques que vous désirez et en plus, son habillage la rend presque séduisante.

En bref

En bref, la Toyota Corolla hybride SE AWD 2024 nous a laissé une bonne impression. Son système AWD nous a paru efficace. Bien qu’elle ne soit pas une bombe de puissance, l’élan électrique du démarrage est fort appréciable. En revanche, nous avons été déçus par sa consommation d’essence.