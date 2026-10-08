BMW dévoile l’iX4, un iX3 qui délaisse un peu l’aspect pratique en faveur d’un design plus distinctif

Tout comme le précédent X4, l’iX4 arbore une ligne de toit plus basse et un design plus dynamique que l’iX3.

Le iX4 50 xDrive développera 463 chevaux et offrira jusqu’à 680 km d’autonomie ; la version M60 affichera quant à elle 603 ch.

Le prix de départ s’établira à 79 900 $ pour l’iX4 50 xDrive.

Comme prévu, le nouveau VUS électrique BMW iX3 2027 a droit à sa propre déclinaison aux allures de coupé, venant remplacer l’ancien X4 à essence.

Baptisé iX4, ce nouveau modèle s’appuie sur le design et la technologie « Neue Klasse » de l’iX3, tout en adoptant une ligne de toit plus basse et plus élancée, des touches esthétiques plus sportives à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi qu’une personnalité plus dynamique.

En effet, alors que le iX3 se veut un VUS compact haut de gamme axé sur la polyvalence, le iX4 mise bien davantage sur le style et le caractère.

Sur le plan visuel, la filiation du nouveau iX4 avec l’iX3 est indéniable, puisqu’il intègre tous les éléments emblématiques de la philosophie de design Neue Klasse du constructeur, également visibles sur l’iX3, la nouvelle Série 3 et le futur X5.

Cela signifie que la face avant de l’iX4 s’orne de la toute dernière interprétation de la célèbre calandre réniforme de la marque. Celle-ci renoue avec la toute première mouture de cet élément distinctif grâce à des ouvertures hautes et étroites, très rapprochées au centre de la calandre.

Naturellement, motorisation électrique oblige, ces grilles sont en grande partie pleines et habillées d’un plastique noir lisse, à l’image du bandeau horizontal qui les relie aux blocs optiques.

À l’instar des i3 et iX3, les phares de l’iX4 intègrent deux barres diagonales saillantes de chaque côté, faisant office de feux de jour et de clignotants.

Pour distinguer la déclinaison M60 de l’iX4 50 xDrive de base, BMW a ajouté une bande de DEL blanches sur la partie inférieure du bandeau de projecteurs de cette dernière.

De profil, l’iX4 révèle une ligne de toit arquée qui plonge harmonieusement vers la base de la lunette arrière, pour se terminer par un court becquet en queue de canard disposé juste au-dessus des feux arrière.

À ce propos, les feux arrière de l’iX4 sont quasi identiques à ceux de l’iX3 : il s’agit d’une large pièce translucide garnie de modules à DEL en diagonale qui se rejoignent presque au centre pour former un bandeau lumineux continu, simplement séparé par une étroite pièce de carrosserie concave accueillant le logo BMW.

Le traitement de cette surface concave diffère légèrement entre l’iX4 et l’iX3, tout comme le diffuseur arrière situé au bas du pare-chocs.

À l’exception des places arrière pénalisées par une garde au toit réduite, l’habitacle de l’iX4 est très similaire à celui de son proche parent ainsi qu’à celui des autres modèles Neue Klasse.

Les conducteurs y découvriront un affichage pleine largeur à la base du pare-brise regroupant les données de conduite et des widgets personnalisables, un écran central de 17,9 pouces en forme de parallélogramme, ainsi que deux types de volants à quatre branches : l’iX4 50 xDrive employant une configuration atypique avec une branche verticale au sommet, tandis que la version M60 adopte un dessin plus traditionnel.

Comme les autres véhicules électriques Neue Klasse, l’iX4 utilise le système d’exploitation iDrive le plus récent de BMW, doté d’un assistant vocal propulsé par l’IA capable de gérer, entre autres fonctions, les glaces latérales, les réglages des sièges, la navigation, le système audio et la climatisation.

Sur le marché canadien, le BMW iX4 se déclinera en deux versions : la 50 xDrive et la M60 xDrive, cette dernière devant arriver un peu plus tard.

L’iX4 50 xDrive sera animé par deux moteurs électriques — un sur chaque essieu — générant une puissance totale combinée de 463 chevaux et un couple de 476 lb-pi, ce qui autorise une vitesse de pointe de 210 km/h et un sprint de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

D’après BMW, cette déclinaison pourra parcourir jusqu’à 680 kilomètres sur une seule charge grâce à sa batterie lithium-ion d’une capacité utile de 112,2 kWh. Cela représente 18 km de moins que l’iX3 d’entrée de gamme chaussé de jantes de 20 pouces et de pneus d’été.

Tout comme les autres modèles de la famille Neue Klasse, l’iX4 tire profit d’une architecture électrique de 800 volts autorisant une puissance de recharge rapide en courant continu (CC) allant jusqu’à 400 kW. Selon BMW, cela permet de passer de 10 à 80 % d’énergie en 21 minutes et de récupérer 296 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Les détails concernant le M60 xDrive restent plus parcellaires, mais le rendement de son groupe motopropulseur a été confirmé à 603 chevaux et 645 lb-pi de couple, assurant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et une vitesse maximale limitée électroniquement à 240 km/h.

Le M60 reçoit également de série une suspension adaptative M censée rehausser le dynamisme de conduite sans dégrader le confort. Cette suspension s’accompagne d’une crémaillère de direction sport. Ce dispositif sera proposé en option sur le modèle 50 xDrive.

Exclusivité de la version M60, un différentiel arrière sport M à commande électronique permet de moduler la répartition du couple afin d’optimiser la motricité et l’agilité en virage.

Les premiers acheteurs canadiens du BMW iX4 50 xDrive 2027 devraient prendre possession de leur véhicule en mars 2027, les livraisons de la variante M60 s’amorçant peu de temps après.