23 000 $ de moins pour le Tesla Cybertruck au Canada

D’autres variantes moins onéreuses sont à prévoir d’ici quelques mois.

Pendant ce temps, les autres véhicules Tesla ont vu leur prix monter.

Le co-fondateur de Tesla, Elon Musk, est un nom à la mode depuis quelques temps. Depuis l’investiture du Président Trump, l’homme le plus riche de la planète a souvent fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Ses activités politiques ont résonné aux quatre coins de l’Amérique et force est d’admettre que ces comportements ont probablement nui au succès des véhicules de la marque automobile qu’il a fondé.

Évidemment, d’autres facteurs expliquent ce ralentissement au chapitre des chiffres de ventes, comme la concurrence plus forte que jamais et le retrait des rabais gouvernementaux par exemple. Mais, on oublie très souvent que plusieurs modèles Tesla sont hors de portée de la majorité des consommateurs.

Le PDSF du Cybertruck, lancé il y a quelques mois à peine, vient d’ailleurs d’être fortement réduit au Canada. La variante d’entrée de gamme à deux moteurs – on attend toujours les versions à une seule motorisation – vient de passer de 137 990 $ à 114 990 $ au nord du 49e parallèle. On parle d’un rabais de 23 000 $.

Et ce n’est pas tout, car la variante plus dynamique Cyberbeast a également vu son PDSF fondre comme neige au soleil, passant de 165 990 $ à 142 990 $, une économie de 23 000 $ également.

En revanche, depuis le 1er février, le prix des populaires Model 3 et Model Y a cru, à l’instar des plus vieux Model S et Model X.

Cette première vague de rabais pour la camionnette électrique ne devrait étonner personne. Le véhicule commande tout de même un prix bien au-delà du cap des 100 000 $, une somme trop élevée pour une majorité de consommateurs.