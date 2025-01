Tesla amorcera la production de nouveaux modèles plus abordables cet été

La production commencerait à l’été 2025.

Le constructeur a procédé à des hausses de ses tarifs dernièrement.

Depuis ses débuts au milieu des années 2000, le constructeur américain Tesla est en constante progression. Chaque nouvelle année en est une plus florissante que la précédente… à part 2024. En effet, la publication des résultats du quatrième trimestre de Tesla a révélé que le constructeur n’a pas vendu autant de véhicules qu’en 2023 l’an dernier, enregistrant 1,79 million de ventes, contre 1,81 million un an plus tôt.

Voilà pourquoi Tesla doit accélérer la création et la commercialisation de modèles plus abordables pour renverser ce premier déclin pour la marque. D’ailleurs, selon ce qu’indique le constructeur, la production de ces nouveaux modèles plus accessibles débuterait à l’été 2025. Tesla aurait des objectifs passablement plus élevés à ce chapitre, notamment en bonifiant la production à plus de trois millions de véhicules par année.

Ces nouveaux modèles plus abordables reprendraient des « aspects » de la Model 3 et du Model Y, les deux véhicules les moins chers de la division américaine au moment d’écrire ces lignes. Qui plus est, on comprend que ces futurs modèles seraient également basés sur la nouvelle plateforme présentée il y a quelques mois et qu’ils seraient assemblés dans les usines du moment. On peut donc croire qu’il y aurait des points en commun entre le duo Model 3/Model Y et ces nouvelles additions à la gamme Tesla. En réalité, il est permis de croire que ces deux nouveautés seraient des variantes moins onéreuses de la berline 3 et du multisegment Y. Après tout, Tesla a haussé les prix de ses véhicules dernièrement, ce qui laisse croire à l’ajout de versions dénudées du tandem populaire 3/Y.

Cette inflation récente est un autre bon indice de l’arrivée prochaine de véhicules moins dispendieux au sein de la flotte Tesla. Avec la multiplication de l’offre électrique, Tesla se doit de répondre à la compétition avec des véhicules moins chers. Reste maintenant à savoir quelle forme prendra ces nouveaux modèles signés Tesla. Et comme la production de ces nouveaux modèles commence à l’été 2025, on devrait en savoir plus à leurs sujets très rapidement.