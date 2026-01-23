VW dépasse Tesla en Europe en ventes de VE et devient le chef de file des hybrides rechargeables

Volkswagen prend la tête des ventes européennes de véhicules électriques et hybrides pour 2025.

Les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) de VW ont augmenté de 56 % en 2025, tandis que le volume de Tesla a reculé de 27 %.

Les ventes d’hybrides rechargeables ont permis à VW de dépasser Mercedes, avec 159 173 unités vendues.

Les VUS compacts sont demeurés le segment le plus populaire en Europe, mené par le VW Tiguan et le Skoda Elroq.

Volkswagen a mis fin à la domination de deux ans de Tesla en tant que marque de véhicules électriques à batterie la plus vendue en Europe en 2025, tout en dépassant également Mercedes-Benz pour prendre la tête du segment des hybrides rechargeables.

VW a augmenté ses ventes de véhicules électriques de 56 %, atteignant 274 417 unités, selon des données préliminaires du cabinet d’analyse de marché Dataforce. Sur la même période, les ventes de Tesla ont chuté de 27 %, à 238 765 unités. En 2024, Tesla avait devancé VW par près de deux contre un.

L’ID.4 a été le modèle électrique le plus vendu de VW en Europe, avec 80 123 unités écoulées l’an dernier, soit une hausse de 24 %. Le marché européen global des VE a progressé de 30 % en 2025, atteignant 2 582 595 immatriculations dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans les pays de l’AELE.

VW a également dominé le segment européen des hybrides rechargeables, les ventes bondissant de 205 % pour atteindre 159 173 unités. BMW s’est hissée au deuxième rang avec 142 285 unités vendues, une hausse de 15 %. Mercedes-Benz est tombée au troisième rang après une baisse de 4,8 % de ses ventes de VEHR, à 135 878 unités. Les immatriculations combinées d’hybrides rechargeables en Europe ont augmenté d’un tiers pour atteindre 1 273 180 véhicules.

Volkswagen a conservé sa position de marque automobile la plus vendue sur le continent pour une 21e année consécutive, avec des ventes en hausse de 6 % à 1 444 194 véhicules. Le marché européen des voitures particulières a progressé de 2,3 % pour atteindre 13,3 millions d’unités en 2025.

VW est également demeuré le principal vendeur de véhicules à essence et à moteur diesel. Toutefois, les ventes de ces deux motorisations ont reculé l’an dernier. Les véhicules à essence ont diminué de 7 %, à 5,82 millions d’unités, tandis que les modèles diesel ont chuté de 19 %, à 1,52 million.

L’entreprise ne figure pas parmi les cinq premières marques en matière de ventes d’hybrides complets. VW devrait entrer dans ce segment en 2026 avec le lancement d’un T-Roc hybride. Toyota a dominé le marché des hybrides avec 626 675 ventes, suivie de Renault et de MG. Le segment global des hybrides a progressé de 9,6 % pour atteindre 1 704 454 unités.

Les VUS compacts ont été la catégorie de véhicules la plus populaire en Europe en 2025, avec des immatriculations en hausse de 17 %. Les petits VUS ont constitué la deuxième catégorie en importance, affichant une croissance de 1,2 %. Le VW T-Roc a mené le segment avec un gain de 3,8 % des ventes, suivi du Toyota Yaris Cross et du Peugeot 2008. Le Dacia Duster et le Ford Puma figuraient également parmi les cinq premiers.

Source: Automotive News