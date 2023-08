Vous pourrez bientôt faire un tour de montagnes russes Rimac

Europa-Park présente Voltron Nevera, une montagne russe record inspirée par Rimac, dans sa nouvelle section sur le thème de la Croatie, offrant une expérience électrisante.

Le célèbre parc allemand Europa-Park a annoncé le nom officiel de sa 14e montagne russe : « Voltron Nevera powered by Rimac« , située dans le décor captivant de la dernière section du parc consacrée à la Croatie. Cette extraordinaire montagne russe, une création de Mack Rides, rend hommage au travail de pionnier de Nikola Tesla dans le domaine de l’électricité, et sa nomenclature s’inspire de Mate Rimac, l’estimé PDG de Rimac Automobili, un constructeur automobile croate réputé pour sa voiture de sport électrique révolutionnaire Rimac Nevera.

Avec une longueur impressionnante de 1 385 mètres, le Voltron Nevera se distingue comme étant la plus longue montagne russe à lancements multiples d’Europe. Sa caractéristique unique et palpitante est son angle de lancement stupéfiant de 105 degrés, qui constitue le lancement de montagnes russes le plus abrupt au monde. Pour ajouter à son attrait, le manège est équipé de près de 300 stators qui permettent aux trains d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 90 km/h grâce à une série de quatre lancements, y compris un lancement arrière, accompagnés d’une séquence de sept inversions.

S’inspirant de la tour historique de Wardenclyffe, emblème des projets de transmission électrique sans fil de Nikola Tesla, la station de montagnes russes est à la fois captivante et pertinente dans le monde électrifié d’aujourd’hui.

Michael Mack, figure emblématique d’Europa-Park, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat créatif, soulignant l’harmonie de la vision entre les deux entités. Ce projet de montagnes russes revêt une importance particulière, car il s’agit du plus grand ajout de montagnes russes d’Europa-Park depuis plus d’une décennie. Prévues pour être pleinement opérationnelles en 2024, elles seront accompagnées d’un film 4D fascinant produit par Mack Magic, qui dévoilera l’histoire remarquable de Nikola Tesla au cours de la prochaine saison d’automne.

Mate Rimac a exprimé son admiration pour l’héritage de la famille Mack et ses projets novateurs. La collaboration entre Rimac et Europa-Park permet non seulement de présenter les innovations pionnières de Rimac, mais aussi de célébrer la richesse du patrimoine et de la culture croates. Le thème de la Croatie de Voltron Nevera powered by Rimac a un lien personnel, puisque l’inspiratrice de cette section, Miriam, est une fière Croate, ce qui souligne l’authenticité du thème.