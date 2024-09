Volvo révise à la baisse ses objectifs d’électrification

D’ici 2030, entre 90 et 100 % des ventes de Volvo proviendront de modèles électrifiés.

L’année 2040 sera celle où Volvo mettra fin aux émissions dans l’atmosphère.

Depuis quelques années, la marque Volvo se démarque de la compétition par ses ambitions très optimistes pour l’électrification complète de sa gamme. Or, on a pu observer un ralentissement de l’intérêt du public pour l’automobile 100 % électrique dans la dernière année et même le constructeur scandinave n’y échappe pas.

Volvo a donc révisé à la baisse ses intentions d’offrir un alignement entièrement électrique d’ici 2030. Volvo croit donc que d’ici cette date, entre 90 et 100 % de ses ventes à l’échelle mondiale seront électrifiées. Il y aura donc une partie de ces ventes qui sera consacrée aux véhicules hybrides rechargeables. Il reste donc un pourcentage de 10 % environ qui, selon les dires du constructeur, sera possiblement dédié aux véhicules à motorisation hybride sans cordon pour la recharge.

Le constructeur continue malgré tout de viser l’année 2040 comme celle où il n’émettra plus aucune émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Pour illustrer la courbe d’adoption, Volvo croit que d’ici 2025, entre 50 et 60 % de ses ventes proviendront de véhicules électrifiés et que d’ici 2030, une gamme complète de véhicules électriques sera disponible sur le marché.

Rappelons que Volvo compte déjà sur le tandem XC40/C40, tandis que les nouveaux EX90 et EX30 constituent les modèles les plus récents du côté électrique en Amérique du Nord. Ailleurs dans le monde, la minifourgonnette EM90 se positionne comme une alternative aux autres fourgons à vocation familiale, mais ce modèle n’est pas destiné à traverser nos frontières.

Toujours selon Volvo, le fait que le réseau de recharge nécessite plus de temps pour s’étendre ralentit les efforts d’électrification. N’oublions pas le retrait des incitatifs financiers dans certains marchés qui vient mettre des bâtons dans les roues de certaines divisions automobiles.

D’ailleurs, ce ralentissement du virage électrique entraîne aussi des répercussions en ce qui a trait aux objectifs de réduction de CO 2 prévus par Volvo. D’ici 2030, Volvo prévoit désormais une réduction entre 65 et 75 % par rapport à 2018, comparativement aux 75 % fermes prévus préalablement. Pour 2025, Volvo se dirige vers une réduction entre 30 et 35 %, un recul face aux 40 % prévus dans le passé.

Et avec la révision majeure prévue pour le vieillissant XC90, on comprend mieux pourquoi Volvo a réduit ses objectifs environnementaux dans les derniers mois.