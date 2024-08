La journée 90/90 de Volvo présentera le XC90 rafraîchi et le EX90 entièrement électrique

– Le 90/90 Day de Volvo dévoile les modèles hybrides XC90 et EX90 entièrement électriques.

– Le XC90 reste le VUS phare de Volvo, alliant luxe, sécurité et technologie hybride.

– L’EX90 devient le VUS entièrement électrique de Volvo, soulignant la volonté de la marque de s’orienter vers l’électrification complète.

Volvo prépare son événement 90/90 Day qui aura lieu le 4 septembre 2024. Cet événement retransmis en direct présentera le Volvo XC90 hybride récemment rafraîchi et marquera un tournant pour Volvo avec le lancement officiel de l’EX90 entièrement électrique. L’événement débutera à 9 h ET sur 9090day.volvocars.com, avec Jim Rowan, PDG de Volvo, et une équipe d’experts qui dirigeront les présentations.

Le XC90 est le VUS phare de Volvo depuis ses débuts en 2002, conçu pour mettre en valeur l’engagement de la marque en matière de sécurité, d’innovation et de design scandinave. Pendant plus de deux décennies, il a toujours reflété la capacité de Volvo à s’adapter aux besoins des acheteurs de véhicules de luxe exigeants et aux tendances automobiles en constante évolution, y compris l’intégration de groupes motopropulseurs hybrides. Le XC90 renouvelé conservera sans aucun doute cet héritage et offrira des caractéristiques actualisées qui continueront à combler le fossé entre les moteurs à combustion traditionnels et l’avenir électrique de Volvo.

Quant à l’EX90, entièrement électrique, il représente la prochaine étape de Volvo vers une gamme entièrement électrique. En tant que porte-drapeau électrique de la marque, l’EX90 illustre l’engagement de Volvo en faveur du développement durable, en mettant en avant une technologie avancée, des fonctions de sécurité renforcées et un design moderne et élégant.

Le double lancement de ces véhicules montre que Volvo poursuivra son approche plurielle du développement automobile. Le XC90 s’adresse à ceux qui recherchent une combinaison de groupes motopropulseurs traditionnels et hybrides, tandis que l’EX90 est destiné à ceux qui adoptent une mobilité entièrement électrique.

Nous nous préparons également à examiner prochainement le tout nouveau Volvo EX90 2025. Ne manquez pas notre analyse détaillée de ce nouveau modèle électrique dans les semaines à venir.