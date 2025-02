Volvo prépare l’arrivée de la berline électrique ES90

L’ES90 sera la première du groupe à profiter de la technologie 800 volts.

L’autonomie estimée atteit 700 km selon la méthode WLTP.

Malgré un léger recul dans son virage électrique – avec le maintien de certains modèles munis de motorisations thermiques –, le constructeur Volvo n’a pas l’intention d’abandonner ses objectifs d’électrification à long terme.

D’ailleurs, on en sait désormais un peu plus à propos de la future berline 100 % électrique ES90, notamment la forme de ses feux de position qui, si on se fie à ces nouveaux clichés du postérieur de la berline, sera également secondé par un éclairage intégré de part et d’autre de la lunette arrière.

Mais, ce n’est pas tout, car les stratèges de Volvo ont aussi dévoilé quelques chiffres intéressants comme le fait que cette berline de taille intermédiaire sera munie de la technologie 800 volts, la première de la marque à en profiter. Cette avancée autorise d’ailleurs des recharges plus rapides et de rouler plus longtemps sur une seule charge. Selon les premières estimations, la Volvo ES90 sera capable de parcourir une distance de 700 km (selon le cycle de calcul WLTP à partir d’une variante à deux moteurs et la batterie de 106 kWh) avant de devoir s’arrêter. Qui plus est, il sera possible d’ajouter jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes de recharge.

Il est tout de même curieux que le VUS phare électrique, l’EX90 pour ne pas le nommer, dont le dévoilement remonte à quelques mois à peine, n’a pas droit à cette technologie pour le moment. Peut-être que Volvo prépare une mise à jour. On verra bien dans les mois à venir.

Volvo précise aussi que toutes les composantes du système électrique ont été mis à niveau pour fonctionner avec le système 800 volts. Avec des cellules de batterie, des moteurs électriques, un et un onduleur révisés, la capacité de recharge maximale passe à 350 kW. D’ailleurs, le poids de ces composantes serait inférieur, les ingénieurs qui ont fait appel à du matériel plus léger. Notez également la présence d’un nouveau logiciel de gestion de la batterie développé à l’interne grâce à l’apport de la firme Breathe Battery Technologies, une entreprise dans laquelle Volvo a investi.

Le constructeur a également tenu à se distinguer en ce qui a trait à l’utilisation de matériaux recyclés à bord de cette berline. À ce sujet, 29 % de l’aluminium et 18 % de l’acier utilisé dans la berline ES90 sont recyclés. Mais ce n’est pas tout, car il y a aussi 16 % de polymères recyclés et de matériaux biosourcés. Quant à la provenance des matières premières pour les batteries, Volvo indique même la provenance de chacun des métaux précieux qu’on retrouve dans la batterie.

Nous en saurons assurément plus lors du dévoilement officiel de la berline le 5 mars prochain. Précisons aussi qu’une version thermique (S90) sera aussi proposée.