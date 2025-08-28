Volvo lance le XC70 hybride rechargeable à longue autonomie de plus de 140 km électriques

Le plus récent XC70 hybride rechargeable de Volvo offre une autonomie électrique prolongée et des capacités de recharge rapide pour les marchés mondiaux.

Le XC70 offre plus de 200 km d’autonomie électrique selon le cycle d’essai chinois CLTC.

La recharge rapide en courant continu permet de passer de 0 à 80 % en 23 minutes.

La fonction Vehicle-to-Load et le contrôle à distance via application sont inclus dans la nouvelle plateforme hybride de Volvo.

Volvo a dévoilé le nouveau multisegment XC70 (à ne pas confondre avec l’ancien et apprécié XC70 familiale), son premier modèle hybride rechargeable offrant plus de 200 km (140 km selon l’EPA) d’autonomie en mode 100 % électrique. Le véhicule est maintenant disponible en précommande en Chine, et un lancement en Europe a été confirmé pour plus tard.

Construit sur la nouvelle architecture modulaire évolutive de Volvo (Scalable Modular Architecture), le XC70 est doté d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable combinant un moteur électrique et un moteur à combustion, ce qui permet une autonomie totale estimée à plus de 1 200 kilomètres. La recharge rapide en courant continu permet de recharger la batterie de vide (et non à 10 ou 20 %) jusqu’à 80 % en 23 minutes, tandis que la fonction Vehicle-to-Load permet d’alimenter des appareils externes en utilisant la batterie du véhicule.

Bien que toutes les spécifications du groupe motopropulseur n’aient pas encore été dévoilées, on s’attend à ce que le XC70 partage certains composants avec le Lynk & Co 08, un modèle connexe sous la bannière Geely. Le Lynk & Co 08 propose jusqu’à 593 chevaux et 667 lb-pi de couple dans sa configuration bimoteur, jumelée à une batterie de 39,6 kWh offrant jusqu’à 245 km selon le cycle CLTC. Les versions à plus faible autonomie utilisent une batterie de 21,2 kWh, homologuée pour 120 km.

Le XC70 reprend le langage de design bien établi des multisegments de la marque et de Polestar, avec une calandre fermée, des volets aérodynamiques et des feux arrière verticaux en forme de C. L’habitacle comprend un écran central de 15,4 pouces, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et, en option, un affichage tête haute en réalité augmentée de 92 pouces. Les principes du design scandinave se reflètent dans l’utilisation de matériaux minimalistes et une disposition intérieure intuitive.

Les technologies de connectivité et de sécurité incluent un assistant vocal propulsé par IA, des commandes à distance via application, des mises à jour logicielles à distance, ainsi que la suite Safe Space Technology de Volvo.

La production du XC70 a déjà débuté en Chine. Volvo a indiqué que le véhicule vise des clients qui souhaitent profiter des avantages de la conduite électrique sans passer immédiatement à un véhicule 100 % électrique. Un lancement aux États-Unis n’est pas prévu en raison des tarifs actuels sur les véhicules fabriqués en Chine. Si jamais le Canada conclut une entente sur les tarifs avec la Chine, qui sait, peut-être verrons-nous ce modèle sur nos routes dans l’avenir.