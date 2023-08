Volvo lance son VUS électrique EX30 au prix de départ de 53 700,00 $ au Canada

Volvo annonce le prix du VUS électrique EX30 pour le Canada, mettant de l’avant son accessibilité relative.

Le VUS entièrement électrique EX30 de Volvo est introduit au Canada, mettant l’accent sur l’accessibilité et la durabilité.

Deux options de groupe motopropulseur : la variante à autonomie prolongée et propulsion arrière pour une portée maximale, et la variante Performance à deux moteurs pour la performance.

À partir de 53 700 $, l’EX30 est admissible aux incitatifs fédéraux et provinciaux pour les véhicules électriques.

Volvo a présenté le tout nouveau VUS entièrement électrique Volvo EX30 sur le marché canadien, mettant de l’avant l’accessibilité et la mobilité durable. La révélation a eu lieu lors d’un événement de prévisualisation médiatique à Montréal, où Volvo a mis l’accent sur son engagement envers la technologie des véhicules électriques, la sécurité et la responsabilité environnementale.

Avec un prix de départ de 53 700,00 $, l’EX30 constitue un choix attrayant pour ceux qui envisagent de passer à la mobilité électrique. Le modèle est admissible aux incitatifs fédéraux et provinciaux pour les véhicules électriques, assurant une tarification concurrentielle par rapport aux VUS conventionnels à moteur à combustion interne. Les détails complets sur les prix, comprenant diverses options de groupe motopropulseur et niveaux d’équipement, seront dévoilés plus tard cette année sur le configurateur Volvocars.ca.

Le design extérieur de l’EX30 présente une forme équilibrée, avec un empattement allongé, des roues imposantes et des proportions avant et arrière harmonieuses. Les phares caractéristiques en forme de marteau de Thor sont réimaginés à travers un design plus numérique, et une gamme de cinq couleurs extérieures vibrantes, dont le Cloud Blue et le Moss Yellow, confèrent à l’EX30 un caractère visuel distinctif.

Les acheteurs de l’EX30 peuvent choisir entre deux options de groupe motopropulseur en fonction de leurs préférences et de leurs besoins de conduite. La variante à autonomie prolongée et propulsion arrière met l’accent sur une autonomie étendue, estimée à environ 442 kilomètres avec une seule charge. À l’inverse, la variante Performance à deux moteurs comprend un moteur électrique supplémentaire apposé sur l’essieu avant, offrant une capacité de traction intégrale et une puissance impressionnante de 422 chevaux, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en environ 3,6 secondes.

L’écologisme occupe une place centrale alors que Volvo se concentre sur la réduction des émissions de carbone tout au long du cycle de vie du véhicule. Une sélection bien précise des matériaux a permis de réduire l’empreinte carbone de moins de 30 tonnes sur 200 000 kilomètres de conduite pour l’EX30.

En plus de l’offre de produit, la « Promesse d’un prix unique » de Volvo garantit une expérience d’achat transparente et simple. De plus, Volvo Canada prévoit de présenter l’EX30 et d’autres modèles électriques dans différents endroits à Montréal, Toronto et Vancouver, offrant ainsi aux clients potentiels des interactions directes avec la gamme électrique de Volvo et des spécialistes de produits informés.