2024 Volvo EX30 : 5 réponses à vos questions

Volvo lance l’EX30, son plus petit VUS entièrement électrique, avec deux groupes motopropulseurs, des fonctions de sécurité avancées et une attention particulière portée au développement durable et à la fluidité de l’expérience client.

Volvo lance l’EX30, son plus petit VUS électrique à ce jour.

L’EX30 vise à contribuer à l’ambition de Volvo d’atteindre un volume de ventes mondiales de 50 % avec des voitures entièrement électriques d’ici le milieu de la décennie.

Le VUS offre deux options de motorisation, des caractéristiques de sécurité avancées, une empreinte carbone plus faible.

Quel est l’objectif principal du VUS électrique EX30 de Volvo ?

L’objectif principal du VUS électrique EX30 de Volvo est d’avoir un impact significatif sur la transformation stratégique de l’entreprise vers l’électrification et la durabilité. En tant que plus petit VUS de la gamme Volvo, l’EX30 représente une étape cruciale pour l’entreprise qui s’efforce d’adopter la mobilité électrique et de réduire son empreinte carbone. L’EX30 vise à répondre à une gamme diversifiée de consommateurs qui recherchent un VUS électrique compact mais puissant et qui s’aligne sur leurs valeurs respectueuses de l’environnement.

2. Comment l’EX30 contribue-t-il aux objectifs de développement durable de Volvo ?

Volvo s’est engagé à réduire l’impact de ses opérations sur l’environnement et l’EX30 joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Le VUS est conçu pour avoir la plus petite empreinte carbone de toutes les voitures Volvo à ce jour, ce qui représente une étape essentielle dans les ambitions de Volvo en matière de développement durable. En adoptant des pratiques responsables tout au long de la production et du cycle de vie de l’EX30, ainsi qu’en utilisant des matériaux écologiques à l’intérieur comme à l’extérieur, Volvo a réussi à réduire son empreinte carbone totale à moins de 30 tonnes sur une distance de 124 274 miles.

3. Quelles sont les options de motorisation disponibles pour le Volvo EX30 ?

Les clients peuvent choisir entre deux groupes motopropulseurs pour le Volvo EX30 : la variante Single Motor Extended Range avec une batterie NMC à autonomie étendue pour maximiser l’autonomie, ou la variante Twin Motor Performance, qui associe la batterie NMC à un moteur électrique supplémentaire, offrant une capacité de traction intégrale et une puissance de 422 chevaux et une impressionnante accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

4. Qu’est-ce qui fait de l’EX30 une option sécuritaire pour les environnements urbains ?

L’EX30 donne la priorité à la sécurité en milieu urbain grâce à des caractéristiques spéciales telles qu’un système de sécurité conçu pour éviter les accidents de type « dooring » impliquant des cyclistes, des scooters ou des coureurs. Le VUS intègre également une technologie de sécurité protectrice et une conception structurelle de pointe, respectant les normes de sécurité élevées de Volvo.

5. Combien coûtera le Volvo EX30 et quand sera-t-il disponible à la vente ?

Volvo s’efforce d’offrir à ses clients souplesse et commodité lorsqu’il s’agit d’accéder à l’EX30. Plusieurs options s’offrent à eux, dont la propriété pure et simple, la location ou l’abonnement au programme Care by Volvo. Alors que les détails spécifiques sur les prix et la disponibilité pour le marché canadien n’ont pas encore été annoncés, aux États-Unis, le prix de départ est fixé à 34 950 $, et les livraisons devraient commencer au début de l’année 2024.