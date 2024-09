Volvo dévoile la nouvelle version du XC90 avec une plus grande autonomie électrique et des fonctionnalités améliorées

Voici le XC90 revu et corrigé : Une plus grande efficacité électrique, un design modernisé et des dispositifs de sécurité de pointe

La nouvelle XC90 dispose d’une autonomie électrique de plus de 70 km pour les trajets quotidiens selon les normes WLTP.

Les caractéristiques de sécurité améliorées et le design moderne reflètent l’engagement de Volvo en faveur de l’électrification.

La production débutera fin 2024 et les premières livraisons sont attendues d’ici la fin de l’année.

Volvo Cars a annoncé une mise à jour importante de son VUS phare XC90, introduisant des améliorations en matière d’autonomie électrique, de design et de technologie. Le nouveau modèle, dont la production devrait débuter fin 2024, vise à renforcer la position de Volvo sur le marché des VUS hybrides haut de gamme.

Le XC90 hybride rechargeable mis à jour offre désormais plus de 70 kilomètres d’autonomie entièrement électrique sur une seule charge, selon les normes de test WLTP. Cette amélioration permet à de nombreux conducteurs d’effectuer leurs trajets quotidiens en utilisant uniquement l’énergie électrique. Volvo indique qu’environ la moitié de la distance parcourue par ses derniers véhicules hybrides rechargeables l’est en mode électrique pur.

Pour les trajets plus longs, le groupe motopropulseur hybride du XC90 s’associe à un moteur à essence pour porter l’autonomie totale à plus de 800 kilomètres. Le véhicule offre également la possibilité d’utiliser la puissance combinée de l’essence et de l’électricité pour une traction intégrale constante et des capacités hors-route.

Jim Rowan, PDG de Volvo Cars, a déclaré : « Que vous recherchiez le confort, l’espace, le luxe, la polyvalence ou l’efficacité du système hybride, le XC90 répond à toutes vos attentes ».

Le design extérieur du XC90 a été rafraîchi pour refléter la transition de Volvo vers l’électrification, en incorporant des éléments de ses modèles entièrement électriques. À l’intérieur, le VUS présente un habitacle redessiné avec un écran tactile central plus grand et haute résolution. Cette nouvelle interface introduit la dernière expérience utilisateur de Volvo, déjà vue dans les véhicules électriques EX90 et EX30, et prend en charge les mises à jour logicielles en direct.

La sécurité reste une priorité pour Volvo, le XC90 étant équipé d’une cage de sécurité avancée et d’une suite complète de dispositifs de sécurité active. Le XC90 est équipé d’une cage de sécurité avancée et d’une suite complète de dispositifs de sécurité active, notamment des systèmes permettant de prévenir les sorties de voie, d’éviter les collisions avec d’autres véhicules et des piétons, et d’atténuer le risque de sortie de route.

Le confort de conduite du XC90 a été amélioré grâce à un système de suspension perfectionné. Une suspension pneumatique est disponible en option et permet de régler la hauteur de conduite en fonction des conditions de conduite et des terrains. Une isolation supplémentaire a été ajoutée pour réduire les bruits du vent et de la route.

L’intérieur a été redessiné selon un design scandinave contemporain, avec un tableau de bord plus horizontal et des panneaux décoratifs fabriqués à partir de matériaux recyclés haut de gamme. Les améliorations pratiques comprennent un espace de rangement supplémentaire dans la console centrale et un chargeur de téléphone sans fil repositionné.

Volvo continue de proposer des variantes hybride-léger aux côtés du modèle hybride rechargeable. Les versions B5 et B6 sont équipées d’une batterie lithium-ion de 48 V et d’un démarreur/générateur intégré qui, selon Volvo, permet de réduire les émissions et la consommation de carburant jusqu’à 15 % dans des conditions de conduite réelles.

Les commandes pour le nouveau Volvo XC90 sont désormais ouvertes, la production devant commencer fin 2024. Les premières livraisons aux clients devraient débuter vers la fin de l’année.