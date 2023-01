Volkswagen travaille sur des versions GTX et campeur de l’ID.BUZZ

Le GTX arrivera en Europe en 2023 avec 335 chevaux et la traction intégrale.

Une version campeur California est aussi prévue pour le modèle à empattement étendu.

L’ID.BUZZ devrait arriver sur le marché Nord-Américain comme modèle 2024.

Volkswagen a annoncé qu’il travaillait sur plusieurs versions différentes de la minifourgonnette électrique ID.BUZZ pour l’Europe, dont un modèle sportif GTX et une version campeur.

Comme l’ID.4 GTX actuellement commercialisé en Europe, l’ID.BUZZ GTX bénéficiera d’une puissance supérieure à celle de la version standard grâce à l’ajout d’un second moteur, ce qui lui conférera par la même occasion une transmission intégrale.

Selon le patron de la R&D du constructeur, cette version de la minifourgonnette électrique devrait disposer d’une puissance de 335 chevaux alors que le modèle standard dispose de 202 chevaux.

En outre, le GTX présentera des éléments distinctifs tels que de nouvelles couleurs de peinture, un traitement intérieur différent et davantage d’équipements de série et en option.

L’ID.4 GTX n’étant pas proposée de notre côté de l’Atlantique, il est possible que nous ne puissions pas non plus commander la version sportive de l’ID.BUZZ.

Ce que nous pourrons commander par contre, c’est la future version sept places à empattement long. En fait, ce modèle sera le seul proposé aux États-Unis et au Canada, ainsi que la version fourgon cargo allongé.

Ce modèle sera plus long que la version actuelle vendue en Europe de 25 centimètres, ce qui permettra d’installer une troisième rangée de sièges et des fauteuils capitaines rotatifs.

Cela rendra le ID.BUZZ plus compétitif par rapport aux minifourgonnettes traditionnelles tels que la Chrysler Pacifica et la Toyota Sienna que ne l’aurait été la version courte.

Un autre modèle que nous sommes susceptibles de voir est un modèle non-GTX à transmission intégrale. Pour l’instant, l’ID.BUZZ n’a été proposé qu’en configuration propulsion en Europe, mais cela devrait bientôt changer puisque la société travaille à adapter le moteur avant de l’ID.4 et du prochain ID.7 au fourgon.

Cette adaptation réduira probablement l’autonomie maximale du véhicule, mais elle devrait le rendre plus puissant et plus utilisable dans les régions où les hivers sont rudes.

Jouant sur son style rétro et sur l’héritage du VW Bus original, l’ID.BUZZ sera également proposé dans une configuration campeur, similaire aux motorisés Westfalia des années 60 et 70.

Baptisé California, ce modèle sera exclusivement basé sur la version à empattement long et il pourrait être doté d’un toit en toile extensible comme son prédécesseur.

Cette version ne devrait arriver en Europe qu’en 2025 et il n’est pas certain qu’elle traverse un jour l’océan, d’autant que les modèles vendus en Amérique du Nord seront assemblés au Tennessee tandis que ceux vendus en Europe sont fabriqués en Allemagne.

Source: Autocar