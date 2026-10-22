Mercedes-Benz crée une spectaculaire collision en « T-bone » pour démontrer la sécurité de la nouvelle CLA

Deux Mercedes-Benz CLA de plus de deux tonnes chacune ont été impliquées dans une collision latérale à une vitesse de 56 km/h par véhicule, sans freinage préalable.

Les huit mannequins utilisés ont enregistré des mesures inférieures aux seuils biomécaniques de référence, tandis que la batterie du CLA électrique est demeurée intacte.

Mercedes-Benz annonce une nouvelle technologie, Rescue Intelligence, destinée à transmettre des informations aux services d’urgence dès 2027.

Un accident plus violent que les normes habituelles

Mercedes-Benz vient de réaliser une démonstration particulièrement spectaculaire de la sécurité de sa nouvelle CLA. Le constructeur allemand a organisé ce qu’il présente comme une première mondiale : une collision latérale publique à haute vitesse entre deux véhicules de série en mouvement.

L’exercice opposait une Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (non disponible en Amérique du Nord) à motorisation thermique électrifiée à une CLA entièrement électrique. Les deux véhicules, pesant chacun plus de deux tonnes, circulaient à 56 km/h au moment de l’impact. La Shooting Brake a directement percuté le côté conducteur de la berline électrique, sans qu’aucun freinage ne soit effectué.

Il ne s’agit donc pas d’un essai conventionnel contre une barrière fixe, mais d’une reproduction particulièrement sévère d’un accident pouvant survenir à une intersection.

Selon les recherches de Mercedes-Benz, cette vitesse se situe dans la fourchette supérieure des collisions observées aux intersections. Le constructeur précise également qu’environ le quart des accidents entraînant des blessures impliquent un impact latéral.

Ce type de collision représente un défi majeur pour les ingénieurs. Contrairement à un choc frontal, où les zones de déformation peuvent absorber une partie importante de l’énergie, les portières et les structures latérales offrent beaucoup moins d’espace pour protéger les occupants.

Dans le cas d’un véhicule électrique, une autre préoccupation s’ajoute : l’intégrité de la batterie haute tension installée sous le plancher. La batterie haute tension de la CLA électrique n’a subi aucun dommage malgré l’impact direct sur le côté du véhicule.

Sur ce point, il s’agit d’un aspect intéressant dans la mesure que l’une des principales critiques concernant les véhicules électriques est leur réparabilité suite à un accident. Souvent, même lorsque l’impact est mineur, le cout des réparations est trop élevé pour justifier de les faire.

Des résultats encourageants pour les occupants et la batterie

Malgré la violence de l’impact, Mercedes-Benz affirme que les deux habitacles ont conservé leur intégrité structurelle.

Les huit mannequins utilisés, représentant quatre adultes et quatre enfants, ont enregistré des valeurs inférieures aux limites biomécaniques de référence. Chaque mannequin pouvait fournir jusqu’à 150 points de mesure permettant d’analyser les contraintes exercées sur différentes parties du corps.

Selon le constructeur, ces résultats indiquent un faible risque de blessures graves ou mortelles dans les conditions précises de cet essai.

Ces résultats demeurent toutefois ceux d’un essai organisé par Mercedes-Benz. Ils ne remplacent pas les évaluations indépendantes d’organismes comme l’IIHS, Euro NCAP, le NHTSA ou Transport Canada dont les protocoles permettent de comparer différents véhicules.

Il faut également rappeler que les systèmes d’aide à la conduite de la CLA sont conçus pour éviter certaines collisions ou en atténuer la gravité. Dans cette démonstration, ils n’ont volontairement pas été sollicités pour ralentir les véhicules.

Jusqu’à 15 000 simulations de collision pour chaque nouveau modèle

La sécurité automobile constitue depuis longtemps un axe majeur du développement chez Mercedes-Benz.

Le constructeur étudie et reconstitue des accidents réels depuis 1969. Ses équipes de recherche, réparties notamment en Allemagne, en Chine et en Inde, ont analysé environ 6 000 accidents afin d’améliorer les structures de carrosserie et les dispositifs de retenue.

Aujourd’hui, le développement d’un nouveau modèle comprend approximativement 15 000 simulations numériques de collision. L’intelligence artificielle intervient également dans l’amélioration des modèles prédictifs.

À ces simulations s’ajoutent environ 150 essais physiques, un programme qui dépasse les exigences réglementaires.

Cette approche permet notamment d’explorer des scénarios moins courants, mais potentiellement très dangereux, comme celui présenté avec les deux CLA.

Rescue Intelligence : préparer les secours avant leur arrivée

Mercedes-Benz a profité de cette démonstration pour présenter une nouvelle technologie baptisée Rescue Intelligence.

Son déploiement progressif doit commencer en 2027. L’objectif consiste à transmettre directement aux services d’urgence certaines informations provenant d’un véhicule accidenté, avant même leur arrivée sur les lieux.

Selon les capacités techniques disponibles, les pompiers pourraient notamment connaître le nombre d’occupants, l’état des coussins gonflables et des ceintures de sécurité, les portières ouvertes ainsi que la température de la batterie et l’état du système haute tension.

Ces données permettraient aux équipes d’intervention de mieux anticiper les risques et de préparer les équipements nécessaires.

Au-delà de la résistance des structures, Mercedes-Benz cherche ainsi à améliorer l’ensemble de la chaîne de sécurité, depuis la prévention des collisions jusqu’à l’intervention des premiers répondants. Cette application n’est toujours pas confirmé pour le marché nord-américain.