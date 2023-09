Volkswagen s’efforce de garder le rythme sur le marché mondial des VE

Lors d’un récent voyage en Chine, un cadre supérieur de Volkswagen a délivré un message qui donne à réfléchir au nouveau PDG Oliver Blume : le géant allemand de l’automobile est à la traîne dans la course aux véhicules électriques (VE) sur l’un de ses marchés les plus importants. L’écart entre VW et ses concurrents chinois tels que BYD Co et NIO inc. n’a fait que se creuser pendant la pandémie. Alors que la Chine reprend ses activités normales, ces marques ne se contentent pas de sécuriser leurs marchés locaux, mais visent également l’Europe, créant ainsi une pression supplémentaire sur Volkswagen et ses autres constructeurs automobiles allemands.

Alors que les nouveaux concurrents pénètrent le marché européen, VW se retrouve pris en étau par la concurrence, des États-Unis à la Chine, ce qui pourrait constituer sa plus grande crise depuis le scandale du diesel de 2015. La pression est d’autant plus forte que la transition de la Chine vers les véhicules électriques est plus rapide que celle des autres pays en raison de ses politiques gouvernementales agressives. D’ici le milieu de la décennie, les voitures électriques devraient représenter la moitié des ventes d’automobiles en Chine. Les difficultés rencontrées par Volkswagen pour s’orienter vers une industrie automobile centrée sur les logiciels ne reflètent pas seulement les problèmes de l’entreprise, mais aussi les défis plus généraux que doit relever l’Allemagne pour s’adapter à l’ère numérique.

« L’industrie automobile est confrontée à la question de savoir si et comment nous serons un leader mondial à l’avenir », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors du récent salon de l’automobile de Munich, comme le rapporte Bloomberg.

Les performances financières de Volkswagen mettent encore plus en évidence la crise. Bien que son chiffre d’affaires soit plus de trois fois supérieur à celui de Tesla, la valeur boursière de VW représente moins d’un dixième de celle du leader américain des véhicules électriques. Même en Chine, une guerre des prix agressive contraint de nombreuses marques, dont VW, à vendre à perte.

Toutefois, l’entreprise est loin de baisser les bras. Volkswagen a récemment investi 700 millions de dollars pour une participation de près de 5 % dans Xpeng Inc, un fabricant chinois de VE, dans un effort déterminé pour accélérer son programme de véhicules électriques. En outre, VW a conclu plusieurs coentreprises et de nouveaux accords de partenariat avec des fabricants de batteries et des développeurs de logiciels chinois.

Malgré les défis, les poches profondes de VW lui offrent une certaine latitude. La division automobile de l’entreprise disposait de 33,6 milliards d’euros de liquidités nettes à la fin du mois de juin. En outre, l’entreprise a envisagé d’autres options stratégiques, y compris d’éventuelles ventes d’actifs. Volkswagen fait le pari que ses énormes ressources finiront par porter leurs fruits.

« Il s’agit d’un marathon, et tous ceux qui sortent le plus vite d’un marathon ne seront pas vus en premier ou pas du tout sur la ligne d’arrivée », a déclaré Ralf Brandstätter, le patron de Volkswagen en Chine.