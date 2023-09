Volkswagen dévoile le Concept ID. GTI, un futur modèle GTI électrifié

Volkswagen présente le Concept ID. GTI, une fusion des caractéristiques classiques de la lignée GTI et de l’électrification.

Le Concept ID. GTI réimagine des éléments traditionnels de la lignée GTI, comme le contour de calandre rouge, les arches de roue élargies et les jantes distinctives.

Ce concept intègre des éléments modernes tels que les phares à LED, les écrans tactiles numériques et la technologie de réalité augmentée.

Le Concept ID. GTI promet de fusionner le plaisir de conduite et un design écoresponsable.

S’inspirant du badge emblématique de la GTI, le Concept ID. GTI de Volkswagen réintroduit des caractéristiques que les amateurs de la lignée reconnaissent. Le contour de calandre rouge, les arches de roue élargies et les jantes en alliage rendent hommage à l’héritage de la GTI tout en souhaitant la bienvenue à un avenir propulsé à l’électricité.

Sous la direction d’Andreas Mindt, responsable du design et ayant contribué à la Golf MK7, le Concept ID. GTI prend forme en se basant sur le Concept ID.2. Des éléments de design notables incluent des phares de jours et matriciels à LED attrayants, un pare-chocs avant au look plus sportif et des finitions noires élégantes pour le séparateur avant, le diffuseur arrière à deux parties et l’aileron de toit.

À l’intérieur, le Concept ID. GTI fusionne modernité et convivialité. Bien que les esquisses numériques n’offrent qu’un petit aperçu de l’habitacle, un écran tactile de 12,9 pouces et un bloc de commande de climatisation, qui devraient refléter les spécifications de production, laissent présager une disposition intérieure avancée. Les boutons de climatisation éclairés et une molette traditionnelle pour le contrôle du volume font écho aux leçons tirées de l’ID.4 et des Golf MK8 à moteur à combustion.

Le Concept ID. GTI introduit une gamme de fonctionnalités répondant aux besoins technologiques modernes. Les plaques de charge sans fil avec verrouillage magnétique, plusieurs ports USB-C et un cockpit numérique de 10,9 pouces mettent en évidence l’approche centrée sur l’utilisateur du véhicule. Un affichage tête haute innovant intègre la réalité augmentée pour afficher des informations essentielles telles qu’un chronomètre pour mesurer son temps sur piste et une carte du Nürburgring.

La vision de Volkswagen pour le Concept ID. GTI va cependant au-delà de l’esthétique. Équipé d’une configuration à traction avant et d’un différentiel avant électronique à verrouillage, ce concept promet une expérience de conduite dynamique. Le Gestionnaire de dynamique de véhicule permet aux conducteurs de personnaliser les réglages de conduite, les expériences sonores et les points de changement de rapport simulés, renforçant davantage l’aspect polyvalent de la GTI.

L’engagement de Volkswagen envers la durabilité et la sportivité est exprimé par le Concept ID. GTI. Le PDG Thomas Schäfer affirme que ce concept transporte l’ADN de la GTI dans l’ère électrique, en préservant son essence sportive et progressiste tout en étant connectée, émotionnelle et écoresponsable. Le Concept ID. GTI incarne la poursuite offensive de Volkswagen dans le domaine de l’électrification, promettant une voiture de sport électrique adaptée à une utilisation quotidienne. Naturellement, le lancement officiel de la version de production reste à déterminer, de même que les tarifs et la disponibilité du futur véhicule.