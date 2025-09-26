Volkswagen réduit la production de VÉ dans ses usines allemandes en raison d’une faible demande et des tarifs américains

Les usines d’Emden et de Zwickau sont les plus touchées.

Ces usines fabriquent des modèles tels que l’ID.4, l’ID.7 et l’Audi Q4 e-Tron.

Les ventes de VÉ du Groupe VW continuent de croître, mais plus lentement que prévu.

Quelques jours après que Stellantis a annoncé une réduction de la production dans six de ses usines européennes, le Groupe Volkswagen a rendu publics des plans similaires.

En effet, le groupe automobile allemand, qui comprend entre autres les marques Volkswagen, Audi, Porsche, Seat et Skoda, annonce qu’il suspendra ou ralentira temporairement la production dans 5 usines de son pays d’origine.

Les principales raisons sont une demande pour les véhicules électriques plus faible que prévue à l’échelle mondiale, une concurrence accrue des constructeurs chinois en Europe et en Chine, ainsi que les droits de douane américains, qui rendent moins rentable la vente de voitures importées aux États-Unis.

Bien que la demande pour ses modèles électriques soit inférieure à ce qu’il avait prévu, les ventes de VÉ du Groupe VW sont toujours en hausse, la marque Volkswagen ayant à elle seule vendu plus de véhicules électriques que n’importe qui d’autre en Europe en août.

Par conséquent, le problème découle davantage d’une surcapacité de production que d’un manque réel de ventes.

Pour y remédier et réduire les stocks existants à court terme, l’entreprise arrêtera ou ralentira temporairement plusieurs de ses chaînes de montage allemandes.

À long terme, le constructeur automobile veut réduire sa capacité de production en Allemagne de plus de 700 000 unités et supprimer 35 000 emplois d’ici la fin de la décennie.

L’usine de Zwickau, qui fabrique l’Audi Q4 e-Tron pour l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi que les modèles ID.3 et Cupra Born exclusifs au marché européen, a été particulièrement touchée, car le multisegment d’Audi est soumis à des droits de douane de 15 % à son entrée aux États-Unis, l’un de ses principaux marchés. Cette usine sera mise à l’arrêt pendant une semaine à compter du 6 octobre.

De plus, la production des voitures à hayon sous-compactes ID.3 et Cupra Born sera transférée à Wolfsburg d’ici deux ou trois ans. Malgré cela, des accords entre le Groupe VW et le gouvernement allemand garantissent que les emplois à Zwickau seront préservés, tout comme à Emden.

D’ailleurs, l’usine d’Emden sera également mise en pause pendant quelques jours, bien que les heures de travail des employés aient déjà été réduites. L’ID.4 destinée au marché européen et la berline ID.7 y sont fabriquées.

L’usine unique de VW à Dresde, qui assemblait auparavant la berline de luxe Phaeton ainsi que quelques modèles de Bentley Continental Flying Spur, sert maintenant de centre de livraison européen pour le constructeur ainsi que de site de production pour un nombre relativement faible d’ID.3. Malgré son statut spécial parmi les installations de fabrication de l’entreprise, l’Usine de Verre de Dresde (Transparent Factory) n’a pas échappé aux coupes, la production étant suspendue pendant la première semaine des vacances d’automne en octobre.

Simultanément, l’usine VW de Hanovre, qui fabrique le T7 Multivan à essence en plus de la minifourgonnette électrique ID.Buzz destinée au marché européen, fera une pause de cinq jours.

Enfin, l’installation du constructeur à Osnabrück fermera pendant une semaine en octobre, en plus d’avoir déjà raccourci chaque semaine de travail d’une journée jusqu’à la fin de l’année.

L’avenir de cette usine est encore incertain, car la production des Porsche 718 Boxster et Cayman à essence, ainsi que du Volkswagen T-Roc Cabriolet, un VUS sous-compact décapotable, prendra fin dans les prochains mois.

Source : Automotive News