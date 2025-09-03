Volkswagen réduit la production de l’ID.4 au Tennessee en raison d’une faible demande

Volkswagen ajuste les opérations de son usine de Chattanooga face à l’intérêt décroissant pour l’ID.4 électrique

160 travailleurs de l’usine de Chattanooga seront mis à pied temporairement alors que la production de l’ID.4 diminue.

Les ventes de l’ID.4 ont chuté de 65 % aux États-Unis au 2e trimestre 2025, et de 42 % sur un an au Canada.

VW maintient la production des Atlas et ses projets de gamme électrique malgré le ralentissement.

Volkswagen of America réduit la production de son VUS électrique ID.4 à son usine d’assemblage de Chattanooga, au Tennessee, en raison d’une demande inférieure aux attentes. Cette décision entraînera la mise à pied temporaire de 160 employés à compter de la fin octobre.

L’entreprise a précisé que les travailleurs touchés recevront 80 % de leur salaire de base, grâce à une combinaison de prestations d’assurance-emploi et de paiements complémentaires. Ils conserveront également leurs avantages sociaux et leur statut d’emploi.

Les réductions de production ont commencé hier, le 2 septembre. Volkswagen assemblera désormais moins d’unités d’ID.4 par quart de travail, mais la production des modèles Atlas et Atlas Cross Sport, également construits à Chattanooga, ne sera pas affectée.

L’ID.4 fait face à un ralentissement de la demande aux États-Unis, avec une baisse des ventes de 65 % au deuxième trimestre de 2025, contribuant à une chute de 19 % pour le premier semestre de l’année, selon les données du Automotive News Research & Data Center. Au Canada, les ventes se sont effondrées de 61 % au deuxième trimestre de 2025.

Cet ajustement de production survient à quelques semaines de l’expiration prévue du crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ US applicable à la location de véhicules électriques, prévue pour le 30 septembre. Normalement, ce type de contexte aurait dû stimuler l’intérêt pour le véhicule, du moins temporairement, mais ce n’est pas le cas.

L’ID.4 a déjà connu des difficultés par le passé. En septembre 2024, Volkswagen avait suspendu la production et émis un avis d’interdiction de vente du modèle en raison de problèmes liés aux composants des poignées de porte.

Volkswagen a commencé à produire l’ID.4 pour le marché nord-américain à l’usine de Chattanooga en 2022, après avoir transféré la production de son usine de Zwickau, en Allemagne.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que cette décision était « dictée par le marché » et qu’elle « ne remet en aucun cas en question notre engagement envers l’ID.4, notre portefeuille croissant de véhicules électriques, ni notre équipe de Chattanooga. »