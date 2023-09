Volkswagen présente la ID.X Performance Concept : une berline électrique de 550 chevaux

Volkswagen dévoile le concept ID.X Performance, une voiture électrique de performance basée sur la berline ID.7, mettant l’accent sur la performance et le design aérodynamique.

La ID.X Performance affiche une remarquable puissance de 550 chevaux, complétée par un design aérodynamique unique.

La voiture se distingue par des caractéristiques telles qu’une grille noire, des diffuseurs en fibre de carbone et un aileron arrière frappant.

La ID.X Performance est actuellement exposée au salon international à Locarno, en Suisse.

Volkswagen poursuit son incursion dans le domaine des véhicules électriques avec l’introduction du concept ID.X Performance. Suite à la présentation du concept ID. GTI à Munich et aux améliorations de performance anticipées pour les modèles ID. Buzz et ID.3, le constructeur s’aventure davantage dans le segment de la performance avec ce concept unique.

La ID.X Performance est une interprétation puissante et de haute performance de la berline ID.7. Bien qu’elle conserve la forme fondamentale de la ID.7, ses éléments de design la distinguent nettement. La face de la voiture montre une transformation affirmée : une grille noire proéminente à sa base est complétée par des évents assortis de chaque côté. Une garniture rouge continue, rappelant le design GTI, enveloppe le véhicule, tandis qu’un diffuseur en fibre de carbone renforce son allure sportive. L’allure de la voiture est davantage mise en valeur par des jantes en alliage sport de 20 pouces chaussées de pneus de course Michelin Cup 2 R, et les ailes de roues sont recouvertes d’un plastique noir robuste.

Le design arrière est tout aussi impressionnant. Un grand aileron domine le coffre, et le diffuseur en fibre de carbone fusionne parfaitement avec la garniture rouge qui entoure la voiture. Notamment, la ID.X Performance se trouve 2,4 pouces (60 millimètres) plus près du sol que la ID.7 standard, soulignant son caractère sportif.

La voiture utilise naturellement l’architecture MEB largement répandue, typique de la plupart des VÉ modernes de VW. Équipée de deux moteurs électriques, le véhicule offre une impressionnante puissance de 550 chevaux (411 kilowatts). De plus, elle prend en charge la recharge rapide avec une capacité de 200 kilowatts, tout comme l’ID.7 traditionnelle.

Bien que Volkswagen n’ait pas encore confirmé si la ID.X Performance passera du concept à la production, ils ont évoqué une ID.7 GTX améliorée, avec des éléments de design agressifs, une aérodynamique raffinée et potentiellement une puissance accrue. Pour l’instant, les passionnés peuvent voir la ID.X Performance à Locarno, en Suisse.