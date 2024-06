Volkswagen investit 5 milliards $ dans Rivian en partie pour sa technologie

L’investissement de 5 milliards $ de Volkswagen dans Rivian vise à accélérer le développement de la technologie des véhicules électriques et l’intégration des logiciels.

Le partenariat permet à Rivian de financer le développement du VUS R2 tout en donnant à Volkswagen l’accès à des logiciels avancés.

La collaboration permet de relever les défis de l’industrie des véhicules électriques, en combinant l’innovation des jeunes pousses et l’expertise du secteur automobile.

Qu’en est-il de Scout ?

Volkswagen a annoncé un investissement pouvant atteindre 5 milliards $ dans Rivian Automotive. Ce partenariat stratégique vise à combiner l’expertise automobile de Volkswagen avec la technologie innovante de Rivian pour les véhicules électriques, ce qui pourrait remodeler le paysage de la mobilité électrique.

La collaboration implique la création d’une coentreprise axée sur le partage de l’architecture et des logiciels des véhicules électriques. Volkswagen investira initialement 1 milliard $ sous la forme d’une obligation convertible non garantie, qui sera ensuite convertie en actions ordinaires de Rivian. L’investissement est structuré de manière à atteindre un total de 5 milliards $ d’ici 2026, sous réserve de certaines étapes. À la suite de cette annonce, les actions de Rivian ont connu une hausse spectaculaire, bondissant d’environ 50 % après les heures de cotation. Selon Reuters, cette augmentation pourrait potentiellement accroître la valeur marchande de Rivian de près de 6 milliards $ si les gains se maintiennent.

Ce partenariat intervient à un moment important pour les deux entreprises. Rivian, connue pour ses VUS R1S et ses camionnettes R1T, bénéficiera de ce financement supplémentaire pour développer ses prochains VUS R2 et crossovers R3. Le R2, dont la sortie est prévue début 2026, sera le premier véhicule à utiliser les logiciels de la coentreprise.

Pour Volkswagen, cet investissement représente une opportunité de relever ses défis actuels et connus en matière de logiciels. La division logicielle du constructeur automobile allemand, Cariad, a rencontré des difficultés pour atteindre ses objectifs et respecter son budget. Grâce à l’expertise de Rivian, Volkswagen souhaite améliorer ses capacités logicielles pour l’ensemble de ses marques, notamment Audi, Porsche, Lamborghini et Bentley. Curieusement, Scout n’est pas mentionné dans l’article source.

Cette collaboration apportera d’importants avantages aux deux parties. Rivian aura accès à la vaste chaîne d’approvisionnement de Volkswagen, ce qui permettra de réduire les coûts d’exploitation grâce à des économies d’échelle. De son côté, Volkswagen acquerra les droits d’utilisation de la propriété intellectuelle de Rivian au sein de l’entreprise commune, ce qui lui permettra d’accélérer ses progrès dans le domaine des véhicules définis par logiciel.

L’alliance Volkswagen-Rivian permettra de relever de nombreux défis en combinant les ressources et l’expertise. De nombreuses jeunes entreprises sont confrontées à un ralentissement de la demande et à des contraintes financières, tandis que les constructeurs automobiles traditionnels éprouvent des difficultés à produire des véhicules à batterie compétitifs.