Volkswagen lance le nouveau VUS Tayron en Europe

Le VUS sept places offre des options hybrides avancées et une capacité de remorquage impressionnante

La Tayron offre diverses options de motorisation, y compris des hybrides rechargeables avec plus de 100 km d’autonomie électrique et une recharge en courant continu de 50 kW.

Les équipements de série comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence et l’assistance au maintien de la trajectoire, avec en option le contrôle adaptatif du châssis.

La Tayron européenne diffère du Tiguan nord-américain redessiné ; les détails pour le Canada seront communiqués plus tard dans l’année.

Volkswagen a présenté son nouveau VUS Tayron, positionné entre le Tiguan et le Touareg sur le marché européen. Le véhicule, qui a été présenté le 9 octobre, offre jusqu’à sept places et une capacité de remorquage maximale de 2 500 kg.

La Tayron, qui mesure environ 4,8 mètres de long, propose une gamme de motorisations, dont deux modèles hybrides rechargeables de nouvelle génération. Ces versions eHybrid disposent d’une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres, alimentée par une batterie d’une capacité nette de 19,7 kWh qui peut être rechargée jusqu’à 11 kW AC et 50 kW DC.

Le nouveau VUS de Volkswagen sera disponible avec sept systèmes de propulsion, notamment des moteurs hybrides légers, hybrides rechargeables, à essence turbocompressée (TSI) et diesel (TDI). L’édition Life d’entrée de gamme est équipée d’un système d’entraînement hybride léger de 110 kW et d’un ensemble complet d’équipements de série.

Les systèmes de sécurité et d’assistance de série comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence avec surveillance des piétons et l’assistance au maintien de la trajectoire. Des équipements optionnels tels que le contrôle adaptatif du châssis DCC Pro et les phares à matrice sont également disponibles.

L’intérieur de la Tayron intègre des matériaux de haute qualité tels que la microfibre ArtVelours Eco et le bois à pores ouverts, selon la configuration. Le véhicule offre jusqu’à 885 litres d’espace à bagages pour cinq passagers.

Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen Passenger Cars, a déclaré : « Avec ce nouveau VUS Volkswagen, nous élargissons encore notre gamme dans un segment en pleine croissance et comblons l’écart entre notre best-seller, le Tiguan, et notre VUS de luxe, le Touareg. »

Les préventes de la Tayron débuteront en Allemagne le 10 octobre, et le véhicule sera présenté en première mondiale au Mondial de l’Auto à Paris du 14 au 20 octobre.

Volkswagen of America a confirmé que si le Tayron européen présente son dernier VUS, la prochaine version nord-américaine, baptisée Tiguan redessiné, sera très différente. Bien qu’elle partage l’empattement long, la carrosserie, les options de motorisation et l’équipement du Tiguan canadien seront sensiblement différents. De plus amples informations sur le Tiguan canadien sont attendues dans le courant de l’année.

Le Tayron sera disponible dans les versions Life, Elegance et R-Line, offrant divers degrés de fonctionnalités et d’options de luxe.