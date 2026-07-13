Galerie photo : Les voitures hybrides et électriques dévoilées au Goodwood Festival of Speed 2026

Le Goodwood Festival of Speed est l’un des événements automobiles les plus prestigieux au monde, où voitures de sport, supercars et hypercars se réunissent dans le West Sussex, au Royaume-Uni, pour concourir lors de la célèbre course de côte ou pour être admirées par des milliers de passionnés venus du monde entier.

Bien entendu, le Goodwood Festival of Speed est une excellente occasion pour les constructeurs automobiles de dévoiler leurs nouveaux produits, surtout lorsqu’il s’agit de modèles haut de gamme et spécialisés.

L’édition 2026 de l’événement, qui s’est déroulée durant le week-end, n’a pas manqué de ces lancements de produits, avec 15 voitures ayant fait leur première mondiale au cours du week-end, dont cinq modèles électrifiés.

Voici un aperçu de ces véhicules :

Cupra Leon VZ e-Hybrid Racer

La Cupra Leon VZ e-Hybrid Racer a tenu sa première mondiale en tant que prototype de voiture de tourisme axé sur la piste, présentant une nouvelle vision du sport automobile électrifié et abordable. Elle est propulsée par un groupe motopropulseur hybride rechargeable parallèle unique, fusionnant un moteur électrique arrière de 161 chevaux provenant de la nouvelle Cupra Raval avec un moteur turbocompressé de 2,0 litres de 335 chevaux, pour générer une puissance combinée de 496 chevaux. Associée à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports, la voiture de course passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 265 km/h. Elle est tout à fait particulière en tant que banc d’essai d’ingénierie réel de Cupra, prouvant que les architectures de course compétitives peuvent intégrer avec succès des composants hybrides de série pour réduire considérablement les coûts d’entrée dans le sport automobile.

Denza Z Coupe / Racing

Denza Z Racer

La Denza Z Coupe / Racing a célébré sa première mondiale lors du festival, marquant le lancement officiel sur le marché britannique de la marque premium Denza de BYD. Ce grand tourer électrique haute tension est propulsé par un système avancé à trois moteurs et transmission intégrale qui génère une puissance stupéfiante de 1 582 ch et 915 lb-pi de couple. Ce groupe motopropulseur immense est alimenté par une batterie Blade de 76 kWh prenant en charge la technologie exclusive de charge éclair de 1 500 kW de BYD, qui permet au véhicule de se recharger de 10 % à 97 % en seulement 9 minutes. Le modèle Coupe standard accélère de 0 à 100 km/h en 2,25 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 299 km/h, tandis que le modèle Racing, axé sur la piste, utilise des pneus semi-slicks pour réduire le sprint à 1,96 seconde et porter la vitesse de pointe à 350 km/h. Ce qui rend cette plateforme vraiment spéciale, c’est son système de direction électronique (steer-by-wire) de pointe, sa suspension active et sa structure acier-aluminium Cell-to-Body peu encombrante qui offre une rigidité torsionnelle incroyable.

MG Cyber Concept SUV

Le MG Cyber Concept SUV a fait ses débuts publics lors du festival en tant que crossover phare électrique de cinq mètres de long, préfigurant la future orientation du design premium de la marque. Propulsé par une motorisation entièrement électrique haute performance, ce concept agit comme un compagnon de design ambitieux aux côtés du roadster Cyberster. Ce qui le rend spécial, c’est sa silhouette spectaculaire et sculptée, conçue sous la direction de Carl Gotham au studio londonien de MG, combinant une ligne de toit fastback basse et fluide, des vitres sans cadre, des rétroviseurs latéraux à caméra et un badge MG arrière illuminé. Sa forme hautement aérodynamique est fortement inspirée de la voiture historique de record de vitesse terrestre EX181 de 1959, qui avait atteint une vitesse de pointe de 410 km/h.

MG GO! Concept

Le MG GO! Concept a célébré sa première mondiale en tant que charmante citadine électrique cinq portes du segment B, préfigurant un prochain modèle de série prévu pour un lancement sur le marché en 2027. Propulsée par une motorisation entièrement électrique compacte dont les chiffres précis de puissance et de couple sont actuellement tenus secrets, cette voiture électrique est conçue pour concurrencer directement les citadines premium. Ce qui la rend très spéciale, c’est son design expressif et charismatique, dessiné sous la direction de Carl Gotham au studio londonien de MG. Elle associe des proportions de citadine épurées et modernes à de subtils clins d’œil nostalgiques aux icônes classiques telles que la MGB GT, la MG Metro Turbo et la MG ZR. Dotée de phares LED arrondis, d’une calandre fermée, d’ailes élargies, de poignées de porte affleurantes et d’un becquet de toit sportif, la GO! ressemble assez à la Mini Cooper et représente un effort stratégique de MG pour se défaire de son image de marque discount et établir une identité hautement désirable, axée sur le design, en Europe.

MINI Daredevil Edition

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La MINI Daredevil Edition a fait ses débuts lors de la journée d’ouverture du festival, introduisant un groupe esthétique exclusif au thème sombre pour la sous-marque haute performance John Cooper Works (JCW) de MINI. Plutôt que d’être restreinte à un seul modèle, cette mise à niveau stylistique est proposée simultanément sur cinq variantes JCW uniques, incluant la JCW Hatch, le Countryman et la toute nouvelle JCW Convertible électrique. Cela permet à cette édition spéciale de couvrir une gamme polyvalente de motorisations, allant de moteurs à essence quatre cylindres turbocompressés nerveux à des configurations de moteurs entièrement électriques à haut rendement. Ce qui rend la Daredevil Edition si spéciale, c’est sa présence visuelle menaçante, définie par un extérieur entièrement noirci, des détails personnalisés en finition mate, un badge sur mesure et des éléments de garniture intérieure spécifiques à chaque modèle avec un contraste élevé.