La Porsche Taycan 2027 arrive avec des passages de rapports simulés et un nouveau système d’infodivertissement

La fonction optionnelle E-Shift offrira des changements de vitesse simulés qui pourront être entendus et ressentis.

La «Performance Battery Plus » de 105 kWh est désormais de série, tout comme un port de recharge rapide NACS.

Un nouveau système d’infodivertissement, introduit dans les Macan et Cayenne électriques, est également inclus.

Pour l’année-modèle 2027, le premier modèle électrique de Porsche, la Taycan, bénéficie d’un certain nombre de mises à jour allant d’une batterie de série plus grande à un nouveau système d’infodivertissement.

En effet, la berline et la familiale sportives électriques reçoivent une attention particulière dans le cadre de ce qui s’apparente à un rafraîchissement de mi-cycle.

Bien que le design de la Taycan reste globalement le même, les conducteurs feront face à un nouveau système d’infodivertissement tiré des Macan EV et Cayenne EV.

Compatible avec les mises à jour à distance et doté d’une vitesse de traitement cinq fois plus rapide, ce système d’infodivertissement sera également ajouté aux 911, Panamera et Cayenne à essence pour l’année-modèle 2027.

Ce système permet également au conducteur de contrôler la plupart des fonctions du véhicule via un modèle 3D de la voiture à l’écran que l’on peut faire pivoter librement. Des commandes vocales améliorées par l’IA sont intégrées dans le nouveau groupe d’infodivertissement, et elles peuvent aussi être utilisées pour actionner un large éventail de fonctions, y compris l’ouverture du volet de recharge motorisé.

Des widgets d’accès rapide et une fonctionnalité d’écran partagé pour certaines applications font également partie du nouveau système Porsche Digital Interaction.

Les conducteurs pourront aussi désormais contrôler les accents de couleur de l’habitacle grâce à l’application Themes, qui agit sur les écrans et peut également être reliée au système d’éclairage d’ambiance.

Sous le capot, pour ainsi dire, la Porsche Taycan 2027 reçoit une batterie de série plus grande, la « Performance Battery Plus » de 105 kWh (auparavant optionnelle) étant désormais incluse dans tous les modèles.

Porsche n’a pas encore annoncé les chiffres d’autonomie pour la Taycan 2027 (ni 2026), mais la Taycan 4S équipée de la même batterie a été homologuée à 475 kilomètres par charge par Ressources naturelles Canada en 2025.

En plus d’être offerte de série, la batterie plus grande peut désormais être rechargée plus rapidement, avec des puissances de pointe en recharge rapide CC de 320 kW aux bornes 800 volts compatibles.

La Taycan 2027 est également équipée d’un port de recharge rapide NACS sur l’aile avant droite, à l’exception de la Turbo GT avec l’ensemble Weissach. Un adaptateur CCS est fourni avec les voitures équipées du port NACS pour rendre la recharge publique plus pratique.

À la maison, la recharge de niveau 2 se fait toutefois toujours via un port J1772 sur l’aile avant gauche.

Bien qu’elle ne dispose pas du nouveau port de recharge, la Taycan Turbo GT avec l’ensemble Weissach peut désormais être commandée avec l’ensemble Manthey directement de l’usine.

Cet ensemble comprend des améliorations aérodynamiques, des freins avant plus grands, des roues et des pneus uniques, ainsi qu’un réglage exclusif pour le groupe motopropulseur et la suspension adaptative.

C’est cet ensemble qui a permis à la Taycan d’établir le temps record de 6:55,553 minutes sur la Nürburgring Nordschleife.

La mise à jour la plus intéressante du groupe motopropulseur reste cependant l’ajout de la nouvelle fonction E-Shift, qui simule les changements de vitesse pour une expérience de conduite plus engageante.

En effet, cette fonction optionnelle (qui peut être installée sur tous les modèles Taycan) génère de faux changements de rapport qui peuvent être à la fois entendus et ressentis, afin d’imiter l’expérience de conduite d’une voiture à essence.

Activé via un commutateur sur le volant, le système E-Shift peut être utilisé en mode automatique ou manuel. Dans le premier cas, les changements de vitesse simulés se font automatiquement lorsque c’est approprié, tandis que le mode manuel repose sur les changements de rapport du conducteur à l’aide des palettes situées derrière le volant.

Pour accroître le réalisme et l’immersion, Porsche a retravaillé le système « Dynamic Sport Sound » intérieur et extérieur de la Taycan afin de prendre en compte la vitesse des roues et la charge.

Plus qu’un simple gadget audio, l’E-Shift offre une expérience de conduite différente grâce à un compte-tours virtuel et un limiteur de régime, ainsi qu’à des valeurs de couple de décélération uniques pour chaque vitesse simulée, ce qui imite le frein moteur d’un véhicule thermique.

Différentes versions de la Taycan présenteront également des sons de « moteur » uniques, leur permettant de se distinguer les unes des autres.

La gamme Porsche Taycan 2027 au Canada débute avec la 4S de 590 chevaux, proposé à partir de 158 422 $, passe à la GTS de 690 chevaux, à partir de 188 622 $, se poursuit avec la Turbo de 871 chevaux, à partir de 224 384 $, la Turbo S de 938 chevaux, à partir de 267 064 $, pour se terminer avec la Turbo GT de 1 019 chevaux, affichée à partir de 304 464 $.

Bien entendu, la Taycan 2027 est toujours disponible en carrosserie familiale appelée Cross Turismo, qui est proposée uniquement en version 4S, à partir de 159 022 $.

Les livraisons devraient commencer au cours du dernier trimestre de 2026.