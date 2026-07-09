Porsche retire officiellement le Macan à essence, alors que son successeur n’arrivera pas avant quelques années

La première génération du Porsche Macan met fin à sa carrière alors que le constructeur ajuste sa stratégie de produits afin d’y intégrer de nouveaux VUS à moteur thermique et hybride.

La production du Porsche Macan original prend fin en juillet après 12 ans.

Le Macan à essence a dépassé les livraisons de la version électrique durant la première moitié de 2026.

Un nouveau multisegment Porsche à moteur thermique et hybride est attendu aux alentours de 2028.

Porsche mettra fin à la production de la première génération du Macan à essence à son usine de Leipzig le 31 juillet, mettant ainsi un terme à une carrière de production de 12 ans. Lancé en 2014, ce VUS compact de luxe est devenu l’un des modèles les plus vendus de la marque et a joué un rôle important dans la croissance des ventes mondiales de Porsche.

Le Macan original avait déjà été retiré des marchés européens puisqu’il ne répondait plus aux exigences de cybersécurité du règlement européen General Safety Regulation 2 (GSR2). La production prendra maintenant fin pour tous les marchés où il était encore commercialisé.

Cette décision laisse Porsche sans remplaçant à moteur thermique dans le segment des VUS compacts pendant plusieurs années. Le constructeur s’attendait à ce que les clients passent naturellement au Macan électrique de deuxième génération, mais la demande du marché n’a pas évolué comme prévu.

Plus tôt cette année, le chef de la direction du groupe Volkswagen, Oliver Blume, a reconnu que Porsche avait mal évalué le rythme auquel les clients adopteraient un Macan exclusivement électrique. Depuis, l’entreprise a confirmé son intention d’élargir son offre avec de nouveaux véhicules à moteur thermique et hybride.

Les résultats de ventes illustrent cette évolution de la demande. Au cours de la première moitié de 2026, Porsche a livré 35 315 Macan à l’échelle mondiale. Les versions à essence ont représenté 19 695 livraisons, tandis que le Macan électrique a atteint 15 620 unités. Ces résultats inversent la tendance observée en 2025, lorsque le modèle électrique avait surpassé à l’échelle mondiale la version à moteur à combustion interne en fin de carrière.

Afin de soutenir la demande, particulièrement en Amérique du Nord, Porsche a constitué des stocks du Macan sortant avant la fin de la production. L’entreprise s’attend à ce que les véhicules disponibles demeurent suffisants pour répondre à la demande des clients jusqu’en 2027.

Un successeur au Macan à essence est déjà en cours de développement, mais il ne sera pas lancé immédiatement. Porsche prévoit présenter un nouveau multisegment compact doté de motorisations thermiques et hybrides aux alentours de 2028. Contrairement à son prédécesseur, ce futur modèle portera un nom différent, puisque l’appellation Macan demeurera exclusivement réservée à la gamme électrique.

Le futur multisegment devrait partager son architecture de base avec l’Audi Q5. Toutefois, les dirigeants de Porsche ont souligné que le véhicule bénéficiera d’importantes améliorations sur les plans de l’ingénierie, de la technologie et des performances afin de répondre aux standards de la marque.

Le Macan devient le deuxième modèle Porsche à moteur thermique d’importance à quitter la production au cours des dernières années. L’entreprise a également mis fin à la production des 718 Boxster et Cayman à essence en 2025, tandis que leurs successeurs électriques sont toujours en développement. Porsche devrait dévoiler davantage de détails sur sa stratégie de produits à long terme lors de sa présentation Strategie 2035 dans le cadre de sa Journée des marchés financiers plus tard cette année.

Source: Motor1