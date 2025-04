Volkswagen États-Unis indiquera les droits d’importation comme frais distincts sur les étiquettes de vitres

Volkswagen réagit aux tarifs douaniers américains en ajoutant une ligne « frais d’importation » sur les étiquettes de prix des véhicules concernés.

VW affichera les droits d’importation américains séparément sur les étiquettes de vitres à partir du 3 avril.

Les modèles importés comme la Jetta et le Taos pourraient subir des hausses de prix allant jusqu’à 5 000 $.

Les véhicules déjà en inventaire ou en transit vers les concessionnaires américains ne seront pas touchés.

Volkswagen a demandé à ses concessionnaires américains d’ajouter une ligne distincte sur les étiquettes de prix pour refléter le tarif de 25 % imposé sur les véhicules importés d’Europe et du Mexique. Cette décision fait suite à l’entrée en vigueur immédiate de cette mesure tarifaire décidée par le gouvernement américain.

Le constructeur assemble certains modèles, comme l’ID.4 électrique ainsi que les Atlas et Atlas Cross Sport à essence, dans son usine de Chattanooga, au Tennessee. Ces véhicules ont représenté environ le tiers des ventes américaines de Volkswagen l’an dernier et ne seront pas soumis aux nouveaux frais. En revanche, des modèles comme la Jetta, le Taos et le Tiguan, assemblés respectivement au Mexique et en Allemagne, seront affectés par cette nouvelle taxe.

Le tarif de 25 % pourrait faire grimper le prix de certains modèles de plusieurs milliers de $. Par exemple, le petit VUS Taos, qui affiche un prix de détail suggéré d’environ 25 000 $ US, pourrait voir son prix augmenter d’environ 5 000 $. Selon les données du gouvernement américain, cette hausse s’explique par le fait que le modèle ne contient que 15 % de composants d’origine américaine. Dans certains cas, ce tarif pourrait être partiellement atténué selon la proportion de contenu américain inclus dans la fabrication.

Les véhicules déjà livrés aux États-Unis ou en cours d’acheminement vers les concessionnaires ne seront pas assujettis à la taxe, et donc, les frais d’importation supplémentaires ne seront pas affichés sur leur étiquette de vitre. Les concessionnaires Volkswagen aux États-Unis disposent actuellement d’un inventaire de véhicules neufs suffisant pour environ 50 à 60 jours, ce qui devrait limiter l’impact à court terme. Un porte-parole de Volkswagen a mentionné que l’entreprise continue d’évaluer les impacts financiers du tarif et prévoit informer ses concessionnaires de sa stratégie dans les semaines à venir.

L’an dernier, environ 46 % des véhicules légers vendus aux États-Unis étaient importés. Sur les plus de 16 millions de véhicules vendus en 2024, un peu plus de la moitié ont été fabriqués sur le sol américain. Les véhicules importés, qu’ils proviennent d’usines étrangères ou nord-américaines, peuvent être touchés en fonction de leur origine et de leur composition.

Pour le moment, Volkswagen Canada n’a pris aucune mesure similaire pour les véhicules importés des États-Unis.