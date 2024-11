Volkswagen dévoilera le tout nouveau Tiguan 2025 le 20 novembre 

Volkswagen dévoilera le Tiguan 2025 à 17 heures, heure de Paris.

Le Tiguan reste le modèle le plus vendu de Volkswagen dans le segment concurrentiel des VUS compacts en Amérique du Nord.

Les mises à jour porteront sur le design, la technologie et les caractéristiques de sécurité.

Volkswagen dévoilera le tout nouveau Tiguan 2025, son modèle le plus vendu en Amérique du Nord, lors d’un événement qui aura lieu à 17 h, heure du Pacifique, le mercredi 20 novembre 2024. L’événement fournira le premier aperçu officiel de la prochaine itération du VUS compact, une pierre angulaire de la gamme de Volkswagen dans la région.

Le Tiguan, qui s’est toujours classé parmi les véhicules les plus performants de Volkswagen sur le marché nord-américain, est reconnu pour sa polyvalence, son prix compétitif et son style moderne. La mise à jour de 2025 devrait inclure des avancées en matière de design, de technologie embarquée et de dispositifs de sécurité, Volkswagen cherchant à maintenir la forte présence du modèle dans le segment concurrentiel des multisegments compacts. On dit qu’il s’agira également du meilleur Tiguan jamais conçu. Nous sommes impatients de le conduire.

Les VUS compacts demeurent l’une des catégories les plus recherchées par les consommateurs canadiens et américains, et la position du Tiguan dans la gamme est essentielle pour la stratégie globale de Volkswagen sur le marché. Avec cette prochaine révélation, le constructeur devrait répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en matière d’efficacité, de connectivité et de technologies d’aide à la conduite. Les détails spécifiques ne devraient pas être divulgués avant l’événement.