Volkswagen dépose un brevet pour un nouveau logo GTI qui laisse entrevoir un futur électrifié

La prochaine génération de la compacte sportive pourrait abandonner les moteurs à combustion en faveur de l’électricité.

Le logo montre la lettre «I» remplacée par un éclair.

Cela signifie que la sous-marque GTX pourrait bientôt être abandonnée.

Une nouvelle marque déposée par Volkswagen, révélée dans des documents de l’Office allemand des brevets, laisse entrevoir un avenir électrifié pour la Golf GTI.

Ce n’est pas surprenant puisque le constructeur automobile veut devenir un leader en termes de véhicules électriques dans le monde, et que la GTI est l’un de ses modèles les plus emblématiques.

Aucun détail n’a été révélé sur ce modèle à venir pour le moment, et il n’est pas attendu avant de nombreuses années puisque le modèle actuel sera rafraîchi l’année prochaine afin de rester pertinent jusqu’à la fin de la décennie.

La marque ne montre que le logo GTI avec un éclair à la place du « I », ce qui signifie que la signification de l’acronyme devra changer.

En effet, les trois lettres qui ont été introduites sur la version sportive de la Golf au milieu des années 1970 signifient « Grand Touring Injection », une référence au système d’injection de carburant utilisé sur le moteur, qui était une solution moderne pour l’époque.

Si le maintien du nom GTI à l’ère électrique est une bonne nouvelle pour les passionnés et probablement la meilleure décision pour la marque, cela signifie que le badge GTX, qui a été utilisé sur des versions plus puissantes de modèles électriques Volkswagen tels que l’ID.4 et l’ID. Buzz, devrait être abandonné.

En outre, la société affirme que les modèles R passeront également à l’énergie électrique, ce qui signifie que la future Golf électrique devrait toujours être disponible dans les versions GTI et R, comme c’est le cas depuis quelques années.

Bien sûr, un logo en forme d’éclair ne signifie pas nécessairement un véhicule entièrement électrique, et il est possible que la Golf GTI reçoive une variante hybride dans les années à venir.

N’oublions pas les autres modèles GTI qui pourraient être électrifiés plus tôt. En effet, si la Golf est le seul modèle GTI actuellement proposé en Amérique du Nord, Volkswagen offre une gamme plus diversifiée en Europe, où les clients peuvent toujours commander des versions GTI de la supermini Up ! et de la Polo à hayon sous-compacte.

