Volkswagen annonce que la Golf électrique sera construite à Wolfsburg

Volkswagen dévoile sa feuille de route

Annulation des plans pour une nouvelle usine

VW améliore la flexibilité de la production

Volkswagen vient d’annoncer qu’elle construira une Golf électrique dans son usine de Wolfsburg et que la production de son véhicule électrique phare Trinity sera déplacé à Zwickau. Ces annonces font partie d’une vaste allocation de véhicules électriques couvrant une grande partie des plans d’électrification des véhicules de la société allemande pour les cinq prochaines années.

« Alors que notre industrie est confrontée à des défis complexes dans le cadre d’une transformation menée dans des conditions commerciales difficiles, il est d’autant plus important que nous préparions nos usines individuelles et le réseau de production Volkswagen en Allemagne pour l’avenir. Dans le contexte de notre programme de performance, ce plan d’allocation de véhicules récemment approuvé contribuera de manière significative à une marque VW forte et compétitive », a déclaré le PDG de la marque VW, Thomas Schäfer.

Volkswagen avait prévu de construire une nouvelle usine de 2 milliards d’euros près de son siège social à Wolfsburg. Ce réaménagement de la production a mis fin à ce projet, car l’entreprise a trouvé comment avoir suffisamment de capacité dans ses usines existantes et intégrer la production de véhicules électriques avec les véhicules à combustion interne.

L’usine principale de VW à Wolfsburg produira une version électrique de la Golf. Cette voiture sera basée sur la plateforme Scalable Systems de VW, qui succède à la plateforme MEB qui soutient ses modèles ID. actuels. Volkswagen prévoit que ce modèle sera en vente avant la fin de la décennie, et d’autres modèles SSP seront également construits dans l’usine.

Entre-temps, l’usine de Wolfsburg ajoutera un second véhicule électrique aux côtés de l’ID.3. Ce sera un nouveau véhicule électrique de segment A. En Europe, le segment A regroupe les sous sous-compactes, comme la VW Up!. L’usine produira également la Golf à essence actuelle et la nouvelle génération de Tiguan, ainsi que le Tiguan Allspace à partir de 2025.

Le projet Trinity, la nouvelle berline électrique de VW, a été déplacé de Wolfsburg à Zwickau. Le modèle a déjà connu des retards, repoussant sa sortie à 2030. Il n’est pas clair si ce changement affectera ces retards.