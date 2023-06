Volkswagen annonce la nouvelle génération du Tiguan : Première mondiale prévue pour l’automne

Volkswagen dévoile la troisième génération du Tiguan, dotée d’une technologie de pointe et d’une autonomie électrique accrue.

Le nouveau Tiguan offre un éclairage de qualité supérieure, un contrôle adaptatif du châssis et un poste de pilotage orienté vers le conducteur.

La polyvalence accrue du groupe motopropulseur et l’augmentation de la capacité de chargement marquent l’optimisation de l’espace du Tiguan.

En pleine phase d’essais finaux, Volkswagen a levé le voile sur la très attendue troisième génération de son modèle le plus vendu, le Tiguan. Le géant mondial de l’automobile a annoncé que le prochain VUS sera rempli de technologies haut de gamme et d’une autonomie électrique boostée, dont le lancement sur le marché est prévu pour 2024.

Le futur Tiguan repose sur la plateforme MQB evo de Volkswagen, la dernière évolution de la plateforme modulaire à matrice transversale. Non seulement cette mise à jour intègre une variété de technologies de pointe, mais elle signifie également l’introduction d’une nouvelle motorisation hybride rechargeable avec une impressionnante autonomie électrique allant jusqu’à 100 kilomètres.

Parmi les caractéristiques avancées qui définissent ce nouveau VUS, on peut citer les phares matriciels HD et un contrôle adaptatif du châssis révolutionnaire. Étant l’un des premiers à l’adopter dans son segment, le Tiguan apporte une technologie d’éclairage haut de gamme, développée à l’origine pour le Tiguan et le Touareg, sur le marché des VUS de taille moyenne. En outre, le contrôle adaptatif de la suspension DCC Pro, qui a évolué, devrait améliorer considérablement la dynamique et le confort du véhicule.

À l’intérieur, le Tiguan promet une expérience utilisateur supérieure grâce à un cockpit et un système d’Infodivertissement de nouvelle génération. Cette interface actualisée, créée à partir des précieux commentaires des clients, garantit un concept d’utilisation plus intuitif et plus logique. Outre l’infodivertissement avancé, les passagers peuvent également profiter des sièges avant ergoActive, offrant des sièges chauffants et ventilés avec des fonctionnalités haut de gamme telles qu’une fonction de massage des points de pression à 10 chambres.

Le nouveau Tiguan répondra à diverses préférences de conduite en proposant une sélection de groupes motopropulseurs TDI, TSI, eTSI et eHybrid, grâce à la polyvalence du MQB evo. Le système hybride rechargeable mis à jour sera plus rapide, avec des capacités de charge en courant alternatif sur toutes les versions eHybrid et une charge en courant continu de série pour la première fois.

Les dimensions du nouveau modèle restent pratiquement identiques à celles de son prédécesseur, avec une légère augmentation de la longueur. Malgré cela, le véhicule fait preuve d’une remarquable utilisation de l’espace, offrant une augmentation substantielle de la capacité du compartiment à bagages par rapport à son prédécesseur.

Indéniablement, le nouveau Tiguan s’annonce comme un mélange convaincant de technologies avancées, de confort exceptionnel et de performances robustes. Avec une première mondiale prévue pour cet automne, les passionnés d’automobile du monde entier peuvent attendre avec impatience l’arrivée de ce modèle entièrement revu et corrigé.