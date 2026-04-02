Visite vidéo du Salon de l’auto de New York 2026

Notre visite vidéo de la 126e édition couvre les World Car Awards, le concept Hyundai Boulder et une collection de voitures de rêve allant des exotiques aux classiques des années 1930.

La BMW iX3 remporte les prix World Car of the Year et World Electric Vehicle 2026

Le concept Hyundai Boulder fait ses débuts mondiaux : premier véhicule à châssis à échelle de la marque

Le concept Genesis G90 Wingback a volé la vedette sur le plancher d’exposition

La 126e édition du Salon international de l’auto de New York a ouvert ses portes aux médias le 1er avril 2026 au Jacob Javits Center de Manhattan. L’événement accueille le public du 3 au 12 avril.

Luc-Olivier était sur place pour la journée presse. Sa visite vidéo couvre la cérémonie des World Car Awards, les kiosques de Volkswagen, Ram, Kia, Subaru, Ford, Genesis, Nissan et Hyundai, ainsi qu’une collection de Corvette, des voitures exotiques et des classiques des années 1930.

Pour les curieux qui ne pourront pas se rendre à Manhattan, c’est l’occasion de voir ce qui s’en vient chez les concessionnaires canadiens au cours des prochains mois.