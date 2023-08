VinFast s’intéresse aux concessionnaires traditionnels, et pas seulement aux magasins corporatifs

Les concessionnaires traditionnels pourraient apporter leurs clients existants et de nouvelles stratégies de vente

Le rapport indique que les concessionnaires sont prudents, mais intéressés par la nouvelle marque

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a eu du mal à se faire une place sur le marché automobile américain et canadien, et un nouveau rapport suggère que l’entreprise envisage de passer d’un modèle de magasin de type Tesla à un modèle avec des concessionnaires plus traditionnels.

Reuters a déclaré la semaine dernière que VinFast envisageait de vendre ses véhicules électriques par le biais de réseaux de distribution plus traditionnels. Jusqu’à présent, le constructeur automobile a importé 3 000 véhicules électriques aux États-Unis, mais les ventes de ces quelques véhicules ont été maigres.

« Ouvrir nos propres magasins est une bonne chose, mais cela prend beaucoup de temps », a déclaré à Reuters Le Thi Thu Thuy, PDG de l’entreprise. « S’associer à d’autres partenaires pour aller plus vite a toujours été dans notre nature. Le PDG a ajouté que VinFast était encore en train de réfléchir à la forme que pourrait prendre le nouveau modèle et qu’il était en discussion avec des partenaires potentiels.

Les concessionnaires contactés ont déclaré qu’ils étaient ouverts à l’idée de la nouvelle marque, mais qu’ils avaient besoin de plus de détails sur la stratégie de VinFast. Il s’agit notamment de la stratégie de vente, des exigences des concessionnaires, des plans de distribution des pièces et des travaux de garantie.

Pour les concessionnaires automobiles habituellement conservateurs, une nouvelle marque qui semble déjà en difficulté pourrait être une pilule difficile à avaler. En revanche, si l’entreprise fait preuve d’innovation et présente un plan solide pour les nouveaux modèles (ainsi que des garanties financières), le jeu pourrait en valoir la chandelle.

VinFast a lancé son premier appel public à l’épargne sur le NASDAQ la semaine dernière. Au début des échanges, les actions ont atteint près de 40 dollars, avant de retomber à moins de 17 dollars ce matin.