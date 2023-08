L’entrée en bourse de VinFast porte la valorisation de l’entreprise à 85 milliards de dollars, soit plus que GM et Ford

L’entrée réussie de VinFast sur le marché boursier se traduit par une valorisation de 85 milliards de dollars, dépassant les constructeurs automobiles traditionnels et reflétant l’optimisme des investisseurs.

Les débuts de VinFast sur le Nasdaq sous le symbole VFS marquent une présence substantielle sur le marché.

La capitalisation boursière de l’entreprise après le premier jour de cotation (85 milliards) dépasse celle de GM et de Ford.

Malgré une structure à faible liquidité, l’augmentation de la valeur de VinFast témoigne de la confiance du marché dans son potentiel.

VinFast, le fabricant vietnamien de véhicules électriques, a franchi une étape importante en entrant en bourse sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole VFS. À la suite de sa fusion avec Black Spade Acquisition, une société d’acquisition spécialisée, les actions de VinFast ont clôturé leur première journée de cotation à 37,06 dollars à New York, ce qui témoigne d’une entrée remarquée sur le marché.

Grâce à cette introduction réussie, la capitalisation boursière de VinFast a grimpé à environ 85 milliards de dollars, ce qui place la valeur de l’entreprise au-dessus de celle d’acteurs industriels bien établis comme General Motors (45,8 milliards de dollars) et Ford Motor Company (47,9 milliards de dollars). Cette croissance remarquable, qui représente une augmentation de plus de 270 % par rapport au prix de l’offre publique initiale (IPO) de la SPAC, souligne le vif intérêt du marché pour le potentiel et l’orientation de VinFast.

L’évaluation de VinFast dépasse non seulement les principaux géants de l’automobile tels que Volkswagen (69,7 milliards de dollars) et BMW (69,4 milliards de dollars), mais aussi la capitalisation boursière collective de Ford et Rivian (67,5 milliards de dollars). VinFast reste néanmoins derrière la valeur marchande de BYD (94,3 milliards de dollars) et celle de Tesla (730 milliards de dollars).

Le statut de VinFast en tant qu’entité à très faible liquidité contribue à la volatilité du titre sur le marché, étant donné qu’un nombre limité d’actions est disponible pour la négociation. Avec seulement 1,3 million d’actions SPAC restantes après les rachats, la valeur de l’action peut connaître des fluctuations rapides en fonction de la dynamique du marché.

L’actionnariat de VinFast est concentré, Pham Nhat Vuong, fondateur de l’entreprise et personne la plus riche du Vietnam, détenant environ 99 % des actions, en partie grâce aux participations de son épouse et de Vingroup JSC. Cette configuration signifie qu’une part importante des actions n’est pas accessible au grand public investisseur, ce qui réduit le champ des bénéficiaires de la performance de l’action.

Toutefois, il est essentiel de reconnaître que la performance de la journée d’introduction d’une IPO ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable de sa trajectoire à long terme. Le cas de Nikola, la startup spécialisée dans les camions électriques, en est un bon exemple. Nikola a connu une entrée en bourse spectaculaire, son action ayant grimpé de près de 104 % le premier jour de cotation en juin 2020. Toutefois, ce lancement euphorique ne s’est pas traduit par un succès durable. Dans les mois qui ont suivi, l’action de Nikola a été confrontée à une spirale descendante, perdant plus de 75 % de sa valeur dans les trois mois qui ont suivi son apogée. Cette divergence entre la performance de l’introduction en bourse et les tendances ultérieures du marché souligne l’importance de prendre en compte des facteurs autres que l’euphorie initiale lors de l’évaluation des perspectives à long terme des sociétés nouvellement cotées en bourse.