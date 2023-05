Le VinFast VF 8 électrique est-il énergivore?

Le VinFast VF 8 2023 arrive bientôt chez les concessionnaires canadiens.

La consommation d’énergie du VF 8 tout électrique a été révélée.

Le VinFast VF 8 sera bientôt suivi du VF 9, du VF 6 et du VF7.

MISE À JOUR: cet article citait initialement le VinFast VF 8 comme étant le véhicule électrique le plus énergivore sur le marché, basé sur les cotes de consommation publiées par Ressources naturelles Canada. Toutefois, il semblerait que ces chiffres soient erronés. Nous avons contacté VinFast pour obtenir des clarifications, et nous mettrons à jour cet article en conséquence.

Le constructeur vietnamien VinFast s’installe au Canada, promettant des véhicules électriques intelligents, sécuritaires et écologiques, tout en citant qu’il est prêt à mener la révolution électrique. Son premier modèle chez nous est le multisegment VinFast VF 8 2023, et ses cotes de consommation d’énergie sont maintenant disponibles au Canada.

Le VinFast VF 8 2023 est offert en deux déclinaisons, soit Eco et Plus. La version Eco mise sur deux moteurs électriques afin de créer un rouage intégral, produisant un total de 349 chevaux et un couple de 369 livres-pied. On avance un chrono 0 à 100 km/h de 6,5 secondes pour cette variante. Quant à la version Plus, elle est également munie de deux moteurs électriques, produisant toutefois un total de 402 chevaux et un couple de 457 livres-pied, bon pour un 0-100 km/h en 5,5 secondes.

Les deux déclinaisons sont équipées d’un bloc-batteries de 87,7 kWh. Le VF 8 Eco affiche une autonomie de 425 kilomètres sur une pleine charge, alors que le Plus, 391 km.

Quant à la consommation d’énergie exprimée en Le/100 km, le VinFast VF 8 est légèrement plus énergivore que ses rivaux électriques, avec une cote mixte ville/route de 3,1 Le/100 km, selon les chiffres publiées par RNCan. On le compare donc au Cadillac Lyriq (2,7 Le/100 km), au Lexus RZ 450e (2,2 Le/100 km), au Mercedes-Benz EQB 4MATIC (2,4 Le/100 km) et au Genesis GV70 Électrifié (2,6 Le/100 km), entre autres.

Modèle Autonomie (km) Ville/Route/Mixte (Le/100 km) Ville/Route/Mixte (kWh/100 km) VinFast VF 8 Eco 425 3,0 / 3,3 / 3,1 (en attente de validation) 26,4 / 29,5 / 27,8 (en attente de validation) Cadillac Lyriq AWD 494 2,4 / 2,9 / 2,7 21,8 / 25,8 / 23,6 Genesis Electrified GV70 383 2,4 / 2,8 / 2,6 21,3 / 25,1 / 23,0 Lexus RZ 450e (18-inch wheels) 354 2,0 / 2,4 / 2,2 18,1 / 21,4 / 19,6 Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC 356 2,4 / 2,5 / 2,4 21,4 / 22,0 / 21,7

Quant à la version Plus dotée de la motorisation plus puissante, elle présente une moyenne équivalente mixte de 5,2 Le/100 km, toujours selon les données de RNCan. Cette figure place le multisegment VinFast bon dernier parmi les véhicules électriques les plus énergivores actuellement disponibles sur le marché canadien.

MISE À JOUR: nous validerons les chiffres du VinFast VF 8 et ajusterons nos tableaux en conséquence, puisque les cotes de consommation d’énergie ne correspondent pas à la capacité de la batterie et de l’autonomie annoncée du véhicule.

Pour fins de comparaison, le gargantuesque GMC Hummer EV SUV 2024 récemment lancé affiche une consommation mixte équivalente de 4,4 Le/100 km. Et même muni de son Groupe tout terrain extrême, ajoutant des pneus tout terrain ainsi que le poids et la traînée aérodynamique supplémentaire des plaques de protection, des différentiels autobloquants avant et arrière, des protecteurs de bas de caisse avec marchepieds et des caméras de sous-carrosserie, le Hummer EV SUV consomme l’équivalent de 4,7 Le/100 km.

Modèle Autonomie (km) Ville/Route/Mixte (Le/100 km) Ville/Route/Mixte (kWh/100 km) VinFast VF 8 Plus 391 4,9 / 5,4 / 5,2 (en attente de validation) 43,8 / 48,4 / 45,9 (en attente de validation) GMC Hummer EV SUV (Groupe tout terrain extrême) 480 4,3 / 5,2 / 4,7 37,9 / 46,6 / 41,6 GMC Hummer EV SUV 505 4,0 / 4,9 / 4,4 35,8 / 43,8 / 39,4 Rivian R1S/R1T (Groupe tout terrain) 441 3,6 / 3,9 / 3,7 32,0 / 35,0 / 33,4 Ford F-150 Lightning Platinum 483 3,2 / 3,9 / 3,5 28,7 / 35,0 / 31,5

D’autres VÉ énergivores incluent la camionnette Rivian R1T et le VUS Rivian R1S (3,4 à 3,7 Le/100 km), le Ford F-150 Lightning (3,3 à 3,5 Le/100 km) et la Porsche Taycan Turbo (3,2 à 3,4 Le/100 km). En revanche, parmi les moins énergivores, on retrouve la Lucid Air (1,7 Le/100 km), la Hyundai IONIQ 6 (1,7 Le/100 km) et la Tesla Model 3 (1,8 Le/100 km).

Les premières unités du VinFast VF 8 arrivent tout juste au Canada, et les livraisons aux clients d’amorceront au moins de juin. Disponible à partir de 53 900 $ avant les frais de transport et de préparation, le VF 8 sera suivi par le VinFast VF 9, plus gros avec trois rangées de sièges, ainsi que les VF 6 et VF 7 plus tard.