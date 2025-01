Ventes 2024 : Tesla, Audi et BMW en baisse; l’i4 M50 au sommet

Plusieurs facteurs expliquent ce déclin pour ces trois marques.

Audi a grandement perdu l’an dernier.

En ce début d’année, l’heure est encore aux bilans pour les constructeurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats ne sont pas tous positifs pour certains d’entre eux. Même une marque comme Tesla, pourtant l’une de celles qui a énormément cru au fil des récentes saisons, a vu son total de ventes de nouveaux véhicules diminuer quelque peu l’an dernier.

Tesla a tout de même écoulé 1,79 million de véhicules en 2024, soit 1,1 % de moins que l’année précédente. Les stratèges de la marque américaine ont bien tenté un dernier effort de ventes au mois de décembre, et malgré un gain face à décembre 2023, le résultat final demeure inférieur à celui communiqué au début de 2024.

Tesla a tout de même réussi à surpasser un constructeur comme Audi l’an passé. Avec 1,67 million de véhicules vendus en 2024, le constructeur aux quatre anneaux a enregistré une baisse significative de 12 % par rapport aux résultats d’il y a un an. La division d’Ingolstadt a d’ailleurs enregistré des résultats négatifs en Allemagne, en Chine et en Amérique du Nord, trois marchés clés à son rayonnement.

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là, car BMW a aussi vu son nombre de véhicules vendus en 2024 diminuer, quoique le déclin est moins important du côté de la marque bavaroise. Avec un peu plus de 2,2 millions de véhicules vendus à l’échelle mondiale, BMW a seulement enregistré une diminution de 2,3 %.

Et si le résultat global est négatif, les ventes de véhicules électriques ont quant à elles augmenté avec un gain de 11,6 %. Et c’est la même histoire du côté des véhicules haute performance de la marque. En effet, avec plus de 206 000 véhicules M écoulés sur la planète l’an dernier, l’aile de performance a connu sa meilleure année, quoique les puristes pourraient critiquer le fait que ce nombre inclus également les ventes de modèles dotés du « petit M ». Et comme cette statistique intègre les modèles qui ne sont pas d’authentiques véhicules M, c’est une électrique qui a terminé au sommet des ventes de BMW, une certaine i4 M50 qui conserve son titre du modèle M le plus vendu sur la planète.