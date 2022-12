Véhicules Ford 2023 : aperçu et changements

Le Ford Super Duty redessiné pour 2023, l’Escape reçoit une mise à jour de mi-génération.

Ensemble hors route Tremor pour le Maverick, ensembles Heritage pour F-150, Bronco et Bronco Sport.

Dernière année sur notre marché pour l’Edge et le Transit Connect, EcoSport retiré.

La Ford Motor Company a récemment lancé ses premiers véhicules électriques de production massive, et continue de travailler à mettre à jour sa gamme de multisegments, de VUS et de camionnettes. Toutefois, il a décidé de réduire considérablement ses investissements dans les voitures autonomes, signe que la technologie s’avère probablement plus complexe qu’on ne l’a imaginé au départ.

À l’instar de presque tous les constructeurs, Ford a dû composer avec des pénuries de micropuces, de contraintes de pièces provenant de ses fournisseurs ainsi que des retards de production, mais profite tout de même de ventes élevées dans plusieurs catégories populaires. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Ford en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ford E-Transit

Le Ford E-Transit 100 % électrique est arrivé en 2022. Ce camion commercial à propulsion, offert en configurations fourgon, cabine châssis et cabine tronquée, est équipé d’un moteur développant 266 chevaux et un couple de 317 livres-pied. Quant à sa batterie de 67 kWh, elle alloue une autonomie maximale de 174 à 203 kilomètres. Les changements pour 2023 incluent l’ajout d’une alarme de marche arrière à bruit sourd, d’un limiteur de vitesse en marche arrière, de l’option de supprimer la porte latérale côté droit ainsi que de l’option de supprimer le siège du passager, entre autres.

Ford F-150 Lightning

Le Ford F-150 Lightning est la version 100 % électrique de la camionnette la plus vendue au Canada. Avec la plus petite de deux batteries, le Lightning développe 452 chevaux et un couple de 775 livres-pied, alors qu’avec la plus grosse batterie, on a droit à 580 chevaux. L’autonomie varie de 386 à 515 kilomètres sur une pleine charge pour le millésime 2023, avec une hausse légère pour la petite batterie par rapport à l’édition 2022. L’assistance d’attelage Pro Trailer Hitch Assist est maintenant disponible, alors que deux nouvelles teintes de carrosserie sont introduites et trois sont retirées.

Ford Mustang Mach-E

Lancé pour le millésime 2021, le Ford Mustang Mach-E se vend bien jusqu’à maintenant, et le constructeur prévoit augmenter la cadence de production au cours de 2023. Entre-temps, les déclinaisons du Mustang Mach-E avec la plus grosse des deux batteries disponibles profitent d’une petite hausse d’autonomie. Un nouvel ensemble décor noir nommé Nite Pony s’ajoute, mais l’ensemble décor blanc Ice White disparaît. L’édition California Route 1 obtient le rouage intégral de série, alors qu’un toit panoramique fixe figure désormais de série sur la version GT Performance. Enfin, le système de conduite semi-autonomie Ford Co-Pilot360 est maintenant inclus sur toutes les versions, et l’on note aussi deux changements de couleurs de carrosserie.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Ford Escape

Profitant d’une mise à jour de mi-génération, le Ford Escape arbore une carrosserie retouchée, un habitacle revu et corrigé ainsi qu’un nouveau système multimédia SYNC 4 avec un écran tactile de 13,2 pouces et la fonctionnalité vocale Alexa Built-In. La motorisation hybride, composée d’un quatre cylindres de 2,5 litres et d’un moteur électrique, produisant un total de 192 chevaux, est disponible dans les nouvelles déclinaisons ST-Line, ST-Line Select, Platinum et ST-Line Elite. Quant au système hybride rechargeable ajoutant une batterie de 14,4 kWh, permettant une autonomie en conduite 100 % électrique de 60 km, il est disponible dans une seule déclinaison éponyme, doté d’un rouage à traction.

Ford Explorer

Parmi les six déclinaisons du Ford Explorer, seule la Limited peut être munie de la motorisation hybride consistant d’un V6 de 3,3 litres, d’un moteur électrique et d’une batterie de 1,5 kWh, bon pour un total de 318 chevaux et un couple de 322 livres-pied. Aucun changement significatif n’a été apporté à l’Explorer pour 2023.

Ford F-150

Parmi toutes les motorisations disponibles dans le Ford F-150 se trouve un système hybride nommé PowerBoost, comprenant un V6 biturbo de 3,5 litres, un moteur électrique et d’une batterie de 1,5 kWh. La puissance totale s’élève à 430 chevaux et le couple, à 570 livres-pied. Quelques changements ont été apportés à la gamme du F-150 pour 2023, mais qui ne concernent pas nécessairement la motorisation hybride qui a été reconduite sans modifications cette année.

Ford Maverick

Introduit l’an dernier, le Ford Maverick s’est avéré si populaire que le constructeur n’a pas pu satisfaire à la demande, surtout pour les unités commandées avec la motorisation hybride. Cette dernière comprend un quatre cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique unissant leurs forces pour produire 191 chevaux. La consommation ville/route/mixte est évaluée à 5,6 / 7,1 / 6,3 L/100 km. Pour le millésime 2023, un ensemble décor noir est disponible en conjonction avec la motorisation hybride, alors qu’un ensemble hors route Tremor est également nouveau, mais requiert à motorisation non hybride.

AUTRES MODÈLES

Ford Bronco

La gamme du Ford Bronco s’est agrandie au cours de 2022 avec l’ajout de la version Raptor, née pour conquérir les dunes et équipée d’un V6 biturbo de 400 chevaux, ainsi que l’édition Everglades. En 2023, deux autres déclinaisons sont introduites, soit les éditions Heritage et Heritage Limited avec des toits et des calandres peintes en blanc afin de leur donner une allure rétro. De plus, deux teintes de carrosserie sont retirées et deux nouvelles couleurs s’ajoutent. Disponible en configurations à deux et à quatre portes, outre le nouveau Raptor, les acheteurs peuvent opter pour un quatre cylindres turbo de 2,3 litres développant jusqu’à 300 chevaux, ou bien un V6 biturbo de 2,7 litres produisant jusqu’à 330 chevaux.

Ford Bronco Sport

À l’instar du Bronco plus gros, le Ford Bronco Sport profite d’éditions Heritage et Heritage Limited pour le millésime 2023, ainsi qu’un ensemble hors route Black Diamond Off-Road et un ensemble décor avec des décalques sur la carrosserie. On note cinq nouvelles couleurs, alors que deux des teintes disponibles en 2022 sont retirées. La fonction de mémoire de position pour le siège du conducteur et les rétroviseurs est désormais de série dans plus de déclinaisons, et le système de lavage de la caméra arrière a été abandonné. Deux motorisations sont disponibles, soit un trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre avec 181 chevaux et un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 250 chevaux.

Ford EcoSport

Lancé pour le millésime 2018 au Canada, le Ford EcoSport n’a jamais été en mesure de se faire valoir dans le segment des utilitaires urbains. Le constructeur lance la serviette pour son plus petit multisegment, qui disparaît de la gamme chez nous après cinq ans sur le marché.

Ford Edge

Pour sa dernière année sur le marché canadien, le Ford Edge propose un ensemble décor pour l’habitacle de la version sportive ST, et la version Titanium obtient des sièges recouverts de cuir synthétique ActiveX au lieu du cuir véritable. Le Edge intermédiaire est toujours motivé par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 250 chevaux, alors que le Edge ST profite d’un V6 biturbo de 2,7 litres abritant 335 chevaux.

Ford Escape

Le populaire Ford Escape se paye un rafraîchissement de mi-génération pour le millésime 2023, avec une carrosserie au goût du jour et un habitacle plus moderne, équipé de surcroît du système multimédia SYNC 4. La gamme est maintenant composée des variantes Active, ST-Line, ST-Line Select, Platinum, ST-Line Elite et PHEV, alors que les ST-Line apportent une présentation et un caractère plus sportif au multisegment. Le trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre développe 180 chevaux alors que le quatre cylindres turbo de 2,0 litres produit 250 chevaux, et les motorisations hybride et hybride rechargeable mentionnées plus haut sont également disponibles.

Ford Expedition

Le VUS pleine grandeur Ford Expedition profitera vraisemblablement d’une refonte pour le millésime 2024, alors cette année, très peu de changements sont à prévoir. Parmi ceux-ci, un note une fonctionnalité de conduite à une pédale pour la version Timberline, facilitant les randonnées hors route sur terrains accidentés. Toujours offert en configurations à empattement régulier et Expedition MAX à empattement allongé, le VUS dispose d’un V6 biturbo de 3,5 litres développant 375 chevaux et un couple de 475 livres-pied — bien que la version Platinum obtient 400 chevaux et les éditions Timberline et Stealth Performance en obtiennent 440.

Ford Explorer

Le Ford Explorer intermédiaire à trois rangées de sièges ne reçoit aucun changement significatif pour 2023. Comme avant, on peut l’équiper d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres avec 300 chevaux, du système hybride de 318 chevaux mentionné plus haut, ou un V6 biturbo de 3,0 litres produisant 365 chevaux dans la version Platinum ou 400 chevaux dans la version ST.

Ford F-150

Bien que le F-150 Lightning ait retenu toute l’attention durant la dernière année, le Ford F-150 « régulier » n’a pas été laissé pour compte. Le millésime 2023 apporte une nouvelle édition Heritage, disponible sur la version XLT. Elle propose une de cinq peintures bicolores d’allure rétro, de garnitures de sièges exclusives, d’un couvercle de console centrale embossé et d’écussons « 75 Years » soulignant l’anniversaire de la Série F de Ford. Également, l’ensemble Rattler apporte des éléments de conduite hors route à la déclinaison XL, dont des plaques de protection de sous-carrosserie, un système de retenue en pente, des amortisseurs hors route, un différentiel arrière autobloquant et des pneus tout terrain, entre autres. La grande nouvelle, c’est l’arrivée du F-150 Raptor R, une supercamionnette pouvant affronter le Ram 1500 TRX avec un V8 suralimenté de 5,2 litres, bon pour 700 chevaux et un couple de 640 livres-pied. Enfin, la version Lariat n’est plus offerte en configuration SuperCab à cabine double.

Ford GT

La production de la Ford GT devrait se terminer après le millésime 2022, mais le constructeur a une fois de plus décidé d’étirer la carrière de sa supervoiture. Seulement 67 unités de la Ford GT Mk IV 2023 seront produites, destinées pour la conduite sur piste seulement, et seront équipées d’un V6 biturbo de 3,5 litres produisant 800 chevaux. Une boîte de vitesses de course, une carrosserie fuselée en fibre de carbone et la suspension Adaptive Spool Valve de la firme canadienne Multimatic y figureront également. La voiture coûtera 1,7 million $ US et les heureux acheteurs choisis par Ford prendront livraison de leur voiture à partir du printemps de 2023.

Ford Maverick

Outre la version hybride décrite plus haut, immensément populaire, le Ford Maverick peut aussi être équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 250 chevaux. Pour 2023, le Maverick obtient un ensemble décor noir et un ensemble hors route Tremor, ce dernier étant réservé aux unités munies du moteur turbo.

Ford Mustang

Toujours disponible en configurations coupé et décapotable, le millésime 2023 en sera une très courte pour la Ford Mustang, alors que l’édition 2024 redessinée a déjà été dévoilée. Les variantes EcoBoost, EcoBoost Premium, GT et GT Premium et Mach 1 sont toujours offertes, mais la Shelby GT500 a été retirée de la gamme.

Ford Ranger

Bien que la nouvelle génération du Ford Ranger ait été dévoilée ailleurs dans le monde, le marché nord-américain ne le recevra que pour le millésime 2024. Entre-temps, on ne rapporte presque aucun changement pour le Ranger 2023, toujours offert en variantes XL, XLT et Lariat ainsi qu’en configurations SuperCab et SuperCrew.

Ford Super Duty

Le Ford Super Duty 2023 entame une nouvelle génération pour la camionnette à service dur. Un nouveau V8 de 6,8 litres à essence (400 chevaux, 445 livres-pied) remplace l’ancien V8 de de 6,2 litres comme motorisation de base, alors que le V8 de 7,3 litres à essence (430 chevaux, 485 livres-pied) et le V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 litres (475 chevaux, 1 050 livres-pied) poursuivent leur carrière, alors qu’une nouvelle variante à haut rendement du bloc diesel (500 chevaux, 1 200 livres-pied) a été ajoutée aussi. La boîte automatique à 10 rapports du constructeur figure maintenant de série sur toute la gamme, et outre la version XL de base, le rouage à 4RM figure de série également. Un système d’intégration d’accessoires Ford Pro, un générateur intégré Pro Power Onboard, une balance embarquée avec attelage intelligent, un système de caméras à 360 degrés pour le remorquage, une caméra de hayon abaissé et une détection de recul avec hayon abaissé, une assistance à l’attelage de remorque Pro ainsi qu’un système de navigation pour remorquage sont toutes de nouvelles caractéristiques disponibles afin de faciliter la journée de travail. Le nouveau Super Duty intègre également la connectivité 5G, une exclusivité dans le segment.

Ford Transit

Une foule de petits changements figurent au menu pour le Ford Transit en 2023. D’abord, une nouvelle déclinaison Trail cherche à attirer une clientèle à la recherche d’un véhicule de camping tout terrain — ou la tendance appelée overlanding en anglais. Cette version se démarque avec sa calandre et ses blocs optiques noirs, des garnitures de bas de caisse ainsi qu’un design de pare-chocs exclusif. Il dispose aussi d’une voie plus large et une garde au sol plus haute par rapport aux versions conventionnelles du Transit, sans compter le rouage intégral de série. Le reste de la gamme reçoit de nouvelles teintes de carrosserie, de nouvelles jantes en alliage et plusieurs changements d’équipement et de groupes d’options. Le Transit continue d’être offert dans une pléthore de configurations, à propulsion ou à rouage intégral, avec des roues arrière simples ou doubles. Un V6 de 3,5 litres avec 275 chevaux figure de série, alors que le V6 EcoBoost de 3,5 litres génère 310 chevaux.

Ford Transit Connect

Une nouvelle génération du Ford Transit Connect verra bientôt le jour, mais pas en Amérique du Nord, le constructeur préférant de ne pas l’offrir chez nous. Le millésime 2023 sera donc le dernier pour le petit fourgon commercial et de tourisme, ce dernier offrant de la place pour sept passagers. Les deux variantes sont munies d’un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 162 chevaux, ou un bloc de 2,5 litres avec 169 chevaux généralement réservé aux flottes.