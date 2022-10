Véhicules Dodge 2023 : aperçu et changements

Le nouveau multisegment Dodge Hornet 2023 propose une motorisation hybride rechargeable.

Dernière année de production pour les Dodge Challenger et Charger dans leur forme actuelle.

Le Dodge Durango proposé une fois de plus en variante SRT Hellcat.

La marque Dodge est sur le point d’amorcer sa transition vers l’électrification, mais cela ne signifie pas pour autant que les amateurs de Mopar seront laissés pour compte.

Oui, la gamme est toujours composée de modèles vieillissants, mais Stellantis a récemment lancé un nouveau petit multisegment. De plus, la Dodge Daytona Concept dévoilée en août 2022 est un avant-goût des voitures de performance du futur. Voici à quoi on peut s’attendre de la marque Dodge en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Évidemment, il n’y a aucun véhicule électrique chez Dodge, mais cela changera bientôt. Peut-être même pour le millésime 2024, alors que la Daytona Concept présente une bonne idée des plans d’avenir pour la marque, qui poursuivra sa raison d’être en tant que marque de performance chez Stellantis.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Dodge Hornet

Enfin, on a droit à une motorisation électrifiée chez Dodge. Le Dodge Hornet 2023 en livrée R/T proposera un système hybride rechargeable composé d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,3 litre, d’un moteur électrique, d’une boîte automatique à six rapports et d’une batterie de 15,5 kWh, produisant plus de 285 chevaux au total, en plus d’un couple de 383 livres-pied. Une fonction de surpuissance ajoute temporairement 25 chevaux pour des accélérations encore plus franches. Le constructeur avance une autonomie en conduite 100 % électrique d’une cinquantaine de kilomètres. Le Hornet R/T PHEV sera en vente au printemps de 2023.

AUTRES MODÈLES

Dodge Challenger

La Dodge Challenger est offerte dans une multitude de déclinaisons avec un choix varié de motorisations, mais aucune d’entre elles ne peut être qualifiée d’écoénergétique. Les Challenger SXT et GT, disponibles avec un rouage à propulsion ou intégrale, abritent un moteur V6 de 3,6 litres produisant 303 chevaux. La variante R/T mise sur un V8 HEMI de 5,7 litres avec jusqu’à 375 chevaux, alors que la Scat Pack, en carrosserie régulière ou Widebody élargie, obtient un V8 de 6,4 litres avec 485 chevaux. Les SRT Hellcat et SRT Hellcat Widebody disposent de 717 chevaux grâce à un V8 suralimenté de 6,2 litres, tandis que les SRT Hellcat Redeye et SRT Hellcat Redeye Widebody profitent de 797 chevaux. L’édition Jailbreak, donnant accès à toutes les options de personnalisation de la marque et 807 chevaux dans le cas de la SRT Hellcat Redeye, est maintenant disponible sur le SRT Hellcat en 2023. Les teintes de carrosserie Plum Crazy et B5 Blue sont de retour cette année.

Pour sa dernière année sur le marché dans sa forme actuelle, la Challenger 2023 est également offerte en variantes à tirage limité, faisant partie de la gamme de sept voitures « Last Call » de Dodge. La première, c’est la Dodge Challenger Shakedown, la troisième est la Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger, et la Dodge Challenger Black Ghost est la cinquième des sept. Ces éditions exclusives arborent des finitions et des caractéristiques distinctes.

Enfin, les concessionnaires Dodge facilitent la préparation et la vente de la Dodge Challenger décapotable, par l’entremise du fournisseur de tierce partie Drop Top Customs aux États-Unis. Le coût de cette conversion n’a pas été annoncé pour le marché canadien, mais il sera d’environ 26 000 $ US chez nos voisins du Sud.

Dodge Charger

La berline Dodge Charger propose une gamme de motorisations similaire à celle du coupé Challenger. Les versions SXT et GT, offertes avec un rouage à propulsion ou intégral, sont équipées du V6 de 3,6 litres avec 292 ou 300 chevaux, alors que la version R/T comprend un V8 de 5,7 litres avec 370 chevaux. Les Scat Pack et Scat Pack Widebody obtiennent le V8 de 6,4 litres développant 485 chevaux, la Charger SRT Hellcat Widebody mise sur un V8 suralimenté de 6,2 litres avec 717 chevaux et la SRT Hellcat Redeye Widebody, 797 chevaux.

L’édition Jailbreak, disponible l’an dernier sur la version SRT Hellcat Redeye, est maintenant disponible sur la SRT Hellcat. Cette édition donne accès à toutes les options de personnalisation de la marque, ainsi que d’un V8 de 807 chevaux pour la Redeye. En 2023, on a aussi droit au retour des couleurs de carrosserie Destroyer Gray, Crazy Plum et B5 Blue.

C’est la dernière année sur le marché pour la Charger dans sa forme actuelle, et on souligne ce moment avec quelques éditions à tirage limité, faisant partie de la gamme « Last Call », chacune produite en quantités très limitées. La Dodge Charger Super Bee est la deuxième de cette série de sept voitures, alors que la Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger est la quatrième et la Dodge Charger King Daytona est la cinquième. Ces éditions présentent des habillages et des agencements de couleurs exclusives ainsi que des niveaux d’équipement complets.

Dodge Durango

Le puissant Dodge Durango SRT Hellcat était offert durant le millésime 2021, et il est de retour cette année avec son V8 suralimenté de 6,2 litres, générant 710 chevaux. On a également droit au Durango SRT 392 avec son V8 de 6,4 litres et 475 chevaux. Les SXT, GT et Citadel misent sur le V6 de 3,6 litres produisant 295 chevaux, alors que la version R/T est muni du V8 de 5,7 litres et 360 chevaux, moteur que l’on peut ajouter au Citadel également. Outre la version SRT Hellcat, aucun autre changement n’a encore été annoncé pour le millésime 2023.

Dodge Hornet

Deux motorisations sont proposées dans le tout nouveau Dodge Hornet 2023. Outre la version R/T et son système hybride rechargeable mentionné plus tôt, le Hornet GT propose un quatre cylindres turbo de 2,0 litres assorti d’une boîte automatique à neuf rapports, produisant plus de 265 chevaux un couple de 295 livres-pied. Le rouage intégral figure de série dans tous les Hornet. L’équipement de série comprend une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et un système multimédia Uconnect 5 avec écran tactile de 10,25 pouces, alors qu’une chaîne audio Harman/Kardon à 14 haut-parleurs, des essuie-glaces à capteur de pluie, des sièges et un volant chauffants, un hayon à commande électrique et une suite complète de systèmes de sécurité active sont également disponibles. Le Hornet GT arrivera à la fin de 2022.